Investigan accidente en el norte de Bogotá en el que un ciclista murió tras ser arrollado por un tren

Un hombre que se desplazaba en bicicleta falleció en la tarde del domingo 19 de octubre tras ser arrollado por una locomotora del Tren de la Sabana en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El accidente obligó al cierre temporal de la carrera 9 con calle 152 y generó congestión vehicular en el norte de la capital.

El siniestro ocurrió hacia las 4:20 p. m. en el cruce de la carrera 9 con calle 151, en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el ciclista intentaba cruzar las vías férreas en sentido occidente–oriente cuando fue impactado por el tren que se desplazaba en dirección norte–sur.

Las primeras versiones indican que la víctima sería un hombre de aproximadamente 45 años, presuntamente vinculado a una plataforma de domicilios, pues en el lugar fue hallada una maleta de reparto junto a la bicicleta. Aunque su identidad aún no ha sido confirmada, las autoridades trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para la verificación correspondiente.

El choque provocó la muerte inmediata del ciclista debido a la gravedad de las lesiones. Testigos que se encontraban cerca del punto del accidente grabaron videos en los que se observa la bicicleta sobre el suelo y la presencia de patrullas de tránsito, mientras agentes del grupo de criminalística realizaban la inspección técnica del lugar.

El hecho fue confirmado por Bogotá Tránsito en su cuenta oficial de X, donde advirtió sobre la congestión vial generada por la emergencia. “Se presenta siniestro vial con fatalidad en la carrera 9 con calle 151, entre tren y ciclista. Policía de Tránsito de Bogotá en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación”, indicó la entidad.