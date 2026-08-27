Brigadistas que intentan apagar incendios en Tolima están siendo amenazados: “quien debe apagarlo es el Tigre”

En medio de la emergencia ambiental que vive el departamento de Tolima, donde los incendios forestales han consumido alrededor de 50.000 hectáreas, la gobernadora hizo una denuncia sobre amenazas que estarían recibiendo los brigadistas que intentan apagar las llamas, obligándolos a retirarse del lugar.
Adriana Matiz Vargas expresó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que integrantes de la Brigada Forestal del Ejército Nacional (BIADE) fueron víctimas de intimidaciones mientras combatían un incendio forestal de gran magnitud en el Cerro Las Mercedes, una zona limítrofe entre los municipios de Suárez y Carmen de Apicalá.
“No intenten apagar el incendio, quien debe apagarlo es el Tigre”, fue lo que les dijeron los responsables de las amenazas que lograron comunicarse con los uniformados a través de sus propios radios. En medio de las intimidaciones, advirtieron que conocían su ubicación exacta, las coordenadas del operativo y el número de personas desplegadas en el terreno.