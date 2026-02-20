x

Atención: Hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena, se incendió

Un fuerte incendio se registra a esta hora en un hotel ubicado en la zona turística de Mendihuaca, en el departamento de Magdalena. Cuerpos de bomberos de Santa Marta y Dibulla trabajan en el lugar para controlar la conflagración.

  • Los bomberos adelanta labores en la zona para el control de las llamas. FOTO: captura de video.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un incendio fue reportado en el interior de un hotel situado en el sector turístico de Mendihuaca, Magdalena, lo que activó la respuesta inmediata de los organismos de socorro.

Conozca: Emergencia por incendio causó susto en La Iguaná, en Medellín

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del Cuerpo de Bomberos de Dibulla y de Santa Marta atienden la emergencia y adelantan labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a estructuras cercanas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el incendio. Las autoridades se mantienen en el sitio y se espera un pronunciamiento oficial con mayores detalles en las próximas horas.

Las llamas consumen parte de la estructura mientras una densa columna de humo se eleva sobre el sector, generando alarma entre residentes, trabajadores y turistas que buscan la manera de ponerse a salvo y proteger sus pertenencias.

Lea aquí: Tragedia en Barcelona: cinco adolescentes murieron en el incendio de un desván

De acuerdo con lo que se observa en el video, varias personas intentan sacar a toda prisa colchones, muebles y algunos electrodomésticos para evitar que se pierdan en medio de la emergencia.

La emergencia genera mayor preocupación debido a que el puente principal está en proceso de restauración y, de manera paralela, se construye un puente militar en la zona, lo que exige extremar las medidas para el tránsito vehicular, en especial el de los organismos de socorro. No obstante, se conoció que fue habilitado un paso adicional para facilitar la movilidad tanto de los equipos de emergencia como de los vehículos que se desplazan desde y hacia La Guajira.

Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación. Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre personas lesionadas ni sobre los daños materiales que deja este incendio. Se espera que en las próximas horas se conozcan las causas de la emergencia.

