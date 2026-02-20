Atención: Hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena, se incendió

Un incendio fue reportado en el interior de un hotel situado en el sector turístico de Mendihuaca, Magdalena, lo que activó la respuesta inmediata de los organismos de socorro.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del Cuerpo de Bomberos de Dibulla y de Santa Marta atienden la emergencia y adelantan labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a estructuras cercanas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el incendio. Las autoridades se mantienen en el sitio y se espera un pronunciamiento oficial con mayores detalles en las próximas horas.