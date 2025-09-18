x

¿Qué pasó en la estación de Policía de Funza donde murieron siete presos? Procuraduría inició investigación

  • Siete privados de la libertad murieron tras un motín en Funza. Foto: cortesía (imagen de referencia).
El Colombiano
18 de septiembre de 2025
bookmark

Un incendio dentro de la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, terminó en tragedia al cobrar la vida de siete personas que se encontraban privadas de la libertad. El hecho, ocurrido en medio de cuestionamientos por las condiciones de seguridad en el lugar, ya motivó la apertura de una indagación disciplinaria por parte de la Procuraduría.

De acuerdo con versiones preliminares, los internos lograron tener acceso a materiales con los que se habría iniciado el fuego. Esa situación llevó al procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Iván Osuna, a advertir que existen indicios de fallas en el control ejercido por los uniformados responsables de la custodia.

Los bomberos que atendieron la emergencia informaron que al llegar al sitio solicitaron de inmediato el apoyo de ambulancias. Tres de los reclusos fueron remitidos a un hospital debido a la gravedad de su estado, mientras que otros nueve permanecieron en el lugar. Cinco de ellos fallecieron horas más tarde en centros de salud de Subachoque y Puente Piedra, lo que elevó a siete el número de víctimas mortales.

Investigadores de la Procuraduría se desplazaron hasta la estación para recolectar información sobre lo ocurrido. En su informe preliminar señalaron que la inhalación de humo habría sido la causa principal de las muertes, lo que pone de relieve la urgencia de esclarecer si hubo negligencia institucional en la prevención del siniestro y en la atención a las personas afectadas.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, explicó que el incidente se desató cuando, aparentemente, los internos quemaron colchones, lo que provocó una conflagración que fue atendida de manera inmediata por los Bomberos del departamento.

Según el secretario de Gobierno de Cundinamarca, el general (r) Luis Fernando Navarro, los hechos que condujeron al fatal desenlace comenzaron con una riña entre los reclusos que se encontraban en la estación. La Policía atendió la pelea, que resultó con uno de los internos con una herida leve en una mano, la cual fue tratada en un centro de salud local sin mayores consecuencias. Sin embargo, la situación escaló después y se produjo el incendio, originado por los mismos privados de la libertad. El humo generado por la quema de los colchones fue la causa principal de las afectaciones.

