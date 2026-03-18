Ni con narcoladrillos ni en narcocamioneta: disidencias de Farc perdieron dos grandes cargamentos de droga

Las disidencias de las Farc perdieron cerca de dos toneladas de marihuana tipo cripa, la cual intentaron camuflar en distintos métodos en vehículos que fueron interceptados por las autoridades en las carreteras nacionales.

El primer caso fue reportado este miércoles por el Ejército en la zona rural del municipio de Salento, en Quindío.

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Allí, en un puesto de control instalado por los militares, fue sorprendido el conductor de una camioneta, transportando una tonelada de la sustancia.

Lo extraño es que los paquetes de cripa no venían en ninguna caleta, sino que estaban a plena vista, llenando la carrocería desde el piso hasta el techo, al punto de que algunos paquetes cayeron apenas uno de los soldados abrió una puerta.