Cogieron a joven en Girardot con fajos que suman $110 millones: sería para compra de votos

Hasta el momento se desconoce con exactitud los hechos que rodean la captura de un joven de 18 años, quien llevaba 110 millones ocultos en su ropa; no obstante, ya se adelantan investigaciones con el fin de esclarecer si se trataría de posibles delitos electorales. De esta manera, de acuerdo con las autoridades, van un total de $111.250.000 incautados hasta ahora durante la jornada de elecciones presidenciales que se desarrollan en todo el país.

El director de la Dijin también destacó que en el país fueron desplegados más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública con el fin de garantizar la seguridad de las elecciones, y hasta el momento no se han registrado anomalías en el orden público.

Además, en el marco de la puesta en marcha del Plan Democracia “Voto Seguro”, orientado a proteger el ejercicio democrático, la Policía Nacional presentó el Visor de Investigación Criminal Plan Democracia 2026 (Videm), herramienta que fue diseñada para hacer seguimiento en tiempo real del comportamiento de posibles hechos asociados a delitos electorales durante la primera vuelta presidencial.

Así funciona Videm para gestionar la seguridad en elecciones

La herramienta Videm permite visualizar, analizar y anticipar comportamientos criminales asociados al proceso electoral. Las autoridades aseguraron que su objetivo principal es eliminar la fragmentación de los datos y consolidar una visión unificada del fenómeno criminal para potenciar la capacidad de respuesta institucional. Entre los principales datos que ofrece la plataforma se encuentran el seguimiento inmediato de incidentes electorales reportados, la visualización geográfica detallada del comportamiento delictivo, la evaluación de datos entre los diferentes territorios priorizados y la integración de reportes operativos y de validación en el sitio.

Entre los principales datos que ofrece la plataforma se encuentran el seguimiento inmediato de incidentes electorales reportados, la visualización geográfica detallada del comportamiento delictivo, la evaluación de datos entre los diferentes territorios priorizados y la integración de reportes operativos y de validación en el sitio.