Cogieron a joven en Girardot con fajos que suman $110 millones: sería para compra de votos

La Policía Nacional informó este domingo 31 de mayo que, en el marco de las primeras horas de esta jornada de elecciones presidenciales, se registraron tres incautaciones de dinero por más de $111.000.000 millones y una captura en Cundinamarca.
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Según la información presentada por el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, tanto la captura como la incautación de dinero se llevaron a cabo en el municipio de Girardot, Cundinamarca. La persona implicada ya se encuentra a disposición de la Fiscalía.