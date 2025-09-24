Imputaron cargos a mayor del Ejército, suboficial y policía falsa por infiltración e inteligencia a la seguridad de Petro

La Fiscalía General de la Nación judicializó al mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a Luisa Fernanda Salgado Fernández señalados de integrar un entramado ilegal de infiltración en operaciones militares e inteligencia en Bogotá y Cundinamarca, sin autorización de las autoridades competentes.
De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
La mujer, haciéndose pasar como capitán, asumió funciones exclusivas de los oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y tuvo acceso a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto.