¿‘Copy-paste’ o ayuda de la IA? El error que tuvo que editar Petro en el intento de retractación que le ordenó el Consejo de Estado sobre Bruce Mac Master

“Para cumplir con orden de juez de tutela publicar desde tu cuenta el siguiente texto que te sugiero”, así comenzaba la publicación en la que el presidente Gustavo Petro debía retractarse sobre un trino en el que señalaba a “la Andi de Bruce MacMaster de destruir el gobierno por literal odio étnico (sic)” y “defender el esclavismo”.
La retractación causó polémica, no solo porque no resultó suficiente ni cumplió con lo pedido por el Consejo de Estado, sino porque todo parece indicar que el inicio de aquel texto (que ya fue eliminado) es el prompt de respuesta de una Inteligencia Artificial (IA) o fue el consejo que le dio un asesor legal.