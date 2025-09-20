“Lo que pactamos con las Farc es que habría sanciones restrictivas de la libertad”: De la Calle

Uno de los hombres con mayor recorrido en la política colombiana que ha sido protagonista de momentos trascendentales en la historia del país habló con EL COLOMBIANO sobre el momento actual de la política, el acuerdo de paz firmado hace casi diez años con las Farc y la implementación de lo acordado.
Humberto de la Calle, un líder que le ha tocado afrontar momentos críticos como el proceso 8.000 en contra del entonces presidente Ernesto Samper en 1994, pero también momentos esperanzadores en donde asumió desde el 2012 liderar el proceso de paz con una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica, estuvo en la Fiesta del Libro y la Cultura hablando con la directora, Luz María Sierra, acerca de diversos temas de actualidad y de interés político, entre otras cosas.
Para el exjefe negociador, lo que está pasando en el país es preocupante, calificando de crítico lo que se vive día a día tanto en el debate público como en las redes.
“Yo tengo enormes preocupaciones, me parece que hay un nivel de fanatismo agobiante que lo entristece a uno, a mí esto me golpea, esta es una política de barbaridades. No lo había visto ni en épocas nunca antes”, expresó De la Calle.
El exsenador comparó dicho fanatismo en redes con “una política de barras bravas” y confesó sentir incertidumbre por lo que pase en el 2026. “El país se está moviendo hacia los extremos y a mí me parece que eso tiene muchos peligros en ambos lados de los peligros y lo que suele llamarse el centro, pues desafortunadamente lo veo muy disperso”, agregó.
En medio de la conversación con este medio, se refirió a la cantidad de candidatos. “Está tan dinamitado el escenario político que la dispersión es enorme, a lo cual se agregan ya como 100 candidatos, que es una especie de carnaval de candidaturas y todo esto genera, me parece, muy grave preocupación e incertidumbre”, subrayó.