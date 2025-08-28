Hotel de San Andrés culpa a empresa fumigadora de usar sustancia que causó la muerte de familia bogotana “sin autorización”

Luego de conocer los resultados de la necropsia realizada a los cuerpos de los tres integrantes de la familia bogotana que murió el pasado 11 de julio en el Hotel Portobelo Convention en San Andrés, la administración de este lugar lamentó lo sucedido y culpó a una empresa fumigadora de usar la sustancia que las tres personas inhalaron “sin nuestra autorización”.
Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Mathías Martínez, su hijo de cuatro años; quienes fueron hallados sin vida en la habitación 404 del hotel, murieron a causa de una anoxia producida por la inhalación de un gas conocido como fosfina.
“La consecuencia es una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior resultando en anoxia celular”, se lee en el informe de Medicina Legal.