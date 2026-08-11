Hospital de Quibdó pide medicamentos con urgencia para atender víctimas del terremoto

En Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto, la emergencia deja hasta ahora 14 personas fallecidas, 138 lesionadas y cinco desaparecidas, según el reporte de situación publicado por la Gobernación a las 9:50 de la mañana. El movimiento ocurrido a las 7:32 de la mañana del lunes, con epicentro en Chocó, provocó daños en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada de distintos municipios. La Gobernación registra 2.791 afectaciones materiales, aunque advierte que la evaluación continúa y que las cifras pueden cambiar mientras avanzan las verificaciones en territorio. Entérese: 131 heridos y 13 muertos tras derrumbes de viviendas en Chocó: así se vivió el terremoto de esta mañana en su epicentro Mientras durante la noche los organismos de socorro mantuvieron las labores de búsqueda y rescate, la atención de los heridos empezó a convertirse en otro de los frentes críticos de la emergencia. La Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Quibdó, solicitó apoyo urgente para reponer medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y equipos necesarios para atender la demanda generada por el terremoto.

En un comunicado, el hospital explicó que la emergencia produjo un incremento abrupto de pacientes lesionados y politraumatizados y advirtió sobre un “déficit crítico” de elementos necesarios para los servicios de Urgencias, Cirugía, Hospitalización, Laboratorio Clínico y áreas críticas. Entre las necesidades prioritarias mencionó compresas estériles, gasas, suturas, vendas de yeso, unidades de sangre y hemoderivados, reactivos de laboratorio y suero antiofídico polivalente. Lea más: Caravana de ambulancias salió de Medellín para recibir sobrevivientes del terremoto en Chocó

La lista entregada por la institución también incluye medicamentos y elementos para anestesia, cirugía y atención de pacientes críticos, como ketamina, fentanilo, propofol, succinilcolina, norepinefrina, catéteres venosos centrales, circuitos de anestesia, dispositivos de reanimación, camillas, camas hospitalarias y cunas pediátricas.

Esta es la lista de medicamentos solicitados por la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó:

1. Acetaminofén 150 mg/ml — jarabe 2. Acetaminofén 500 mg — tableta 3. Acetaminofén 1 g/100 ml — solución inyectable 4. Acetazolamida 250 mg — tableta 5. Ácido acetilsalicílico 100 mg — tableta 6. Acetilcisteína 100 mg — sobre 7. Acetilcisteína 200 mg — sobre 8. Triamcinolona acetonida 10 mg/ml — ampolla 9. Aciclovir 200 mg — tableta 10. Aciclovir 250 mg — ampolla 11. Ácido fólico 1 mg — tableta 12. Ácido fólico 1 mg/ml — jarabe 13. Adrenalina 1% — ampolla 14. Agua estéril 500 ml — solución 15. Albendazol 100 mg/5 ml — suspensión 16. Albendazol 200 mg — tableta 17. Albúmina humana 20% — ampolla 18. Alfametildopa 250 mg — tableta 19. Alopurinol 100 mg — tableta 20. Alprazolam 0,25 mg — tableta 21. Alprazolam 0,5 mg — tableta 22. Alquitrán de hulla + alantoína — loción 23. Alteplasa 50 mg — ampolla 24. Antiácido de aluminio + hidróxido + simeticona — suspensión 25. Amikacina 100 mg/2 ml — ampolla 26. Amikacina 500 mg/ml — ampolla 27. Amiodarona 150 mg — ampolla 28. Amiodarona 200 mg — tableta 29. Amitriptilina 25 mg — tableta 30. Amlodipino 10 mg — tableta 31. Amlodipino 5 mg — tableta 32. Amoxicilina 250 mg/5 ml — suspensión 33. Amoxicilina 500 mg — cápsula 34. Ampicilina 250 mg — suspensión 35. Ampicilina + sulbactam 1 g/0,5 g — ampolla 36. Ampicilina 1 g — ampolla 37. Ampicilina 500 mg — ampolla 38. Ampicilina 500 mg — cápsula 39. Ácido ascórbico 500 mg — tableta 40. Atorvastatina 20 mg — tableta 41. Atorvastatina 40 mg — tableta 42. Atropina 1 mg/ml — ampolla 43. Azitromicina 200 mg/5 ml — suspensión 44. Azitromicina 500 mg — tableta 45. Aztreonam 1 g — ampolla 46. Beclometasona 250 mcg — aerosol bucal 47. Beclometasona 50 mcg — aerosol bucal 48. Betametasona 4 mg/ml — ampolla 49. Betametasona crema 0,05% — crema 50. Digoxina 0,1 mg — tableta 51. Metoprolol tartrato 50 mg — tableta 52. Metronidazol 500 mg — tableta 53. Metronidazol 500 mg/100 ml — solución inyectable 54. Midazolam 5 mg/ml — ampolla 55. Mometasona 50 mcg — aerosol nasal 56. Montelukast 10 mg — tableta 57. Naloxona 0,4 mg/ml — ampolla 58. Naproxeno 500 mg — tableta 59. Neostigmina 0,5 mg/ml — ampolla 60. Nifedipino 10 mg — cápsula 61. Nistatina 100.000 UI — suspensión oral 62. Nistatina crema 1% — crema 63. Nitroprusiato de sodio 50 mg — ampolla 64. Noradrenalina 1 mg/ml — ampolla 65. Omeprazol 20 mg — cápsula 66. Ondansetrón 4 mg/2 ml — ampolla 67. Oxitocina 10 UI/ml — ampolla 68. Paracetamol 1 g/100 ml — solución inyectable 69. Penicilina cristalina 1 millón UI ampolla 70. Piperacilina/tazobactam 4,5 g — ampolla 71. Polimixina B 500.000 UI — ampolla 72. Prednisolona 5 mg — tableta 73. Prednisolona 1% — gotas oftálmicas 74. Propofol 1% — ampolla 75. Propranolol 40 mg — tableta 76. Ranitidina 150 mg — tableta 77. Ranitidina 50 mg/5 ml — ampolla 78. Salbutamol 100 mcg — inhalador 79. Salbutamol 5 mg/ml — solución nebulizable 80. Suero antiofídico polivalente — ampolla 81. Sulfato de magnesio 20% — ampolla 82. Tramadol 50 mg — cápsula 83. Tramadol 100 mg/2 ml — ampolla 84. Vancomicina 500 mg — ampolla 85. Vancomicina 1 g — ampolla 86. Vecuronio 10 mg — ampolla 87. Vitamina K1 10 mg — ampolla 88. Warfarina 5 mg — tableta La lista entregada por la institución también incluye medicamentos y elementos para anestesia, cirugía y atención de pacientes críticos.

Rescate de personas y evaluación de daños tras el terremoto en el epicentro, Chocó

Durante la noche, los equipos de emergencia permanecieron en distintos puntos afectados, mientras familiares y comunidades seguían pendientes de las personas que aún no habían sido ubicadas. En diferentes zonas del departamento persisten problemas en el fluido eléctrico, la telefonía y las comunicaciones, lo que dificulta tanto la atención de la población como la consolidación del balance de daños.

Los cinco desaparecidos reportados oficialmente en Chocó mantienen abierto el frente de búsqueda. Al mismo tiempo, las autoridades continúan verificando las condiciones de viviendas, edificios y otras estructuras que pudieron quedar comprometidas por el movimiento.

La Gobernación insiste en que el balance es preliminar. Los organismos de respuesta siguen recopilando información en los municipios y las cifras de víctimas y daños pueden aumentar o modificarse conforme se complete la evaluación. A nivel nacional, el terremoto deja hasta ahora 181 víctimas mortales, de acuerdo con el balance suministrado para esta emergencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: ¿Cuánto costará reconstruir a Colombia tras el terremoto? La cifra inicial asciende a $20 billones

Bloque de preguntas y respuestas:

El hospital solicita un listado amplio de medicamentos, entre ellos acetaminofén, adrenalina, amiodarona, antibióticos como amoxicilina, ampicilina y vancomicina, analgésicos, medicamentos para anestesia y suero antiofídico polivalente, entre otros. ¿Qué insumos médicos necesita el Hospital San Francisco de Asís tras el terremoto? Entre los insumos prioritarios están compresas estériles, gasas, suturas, vendas de yeso, ropa quirúrgica desechable, esparadrapo, micropore, clorexidina, catéteres venosos centrales, circuitos de anestesia, camillas, camas hospitalarias y cunas pediátricas. ¿Cuántas personas han muerto y resultado heridas por el terremoto en Chocó?