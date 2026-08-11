Hospital de Quibdó pide medicamentos con urgencia para atender víctimas del terremoto

En Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto, la emergencia deja hasta ahora 14 personas fallecidas, 138 lesionadas y cinco desaparecidas, según el reporte de situación publicado por la Gobernación a las 9:50 de la mañana.
El movimiento ocurrido a las 7:32 de la mañana del lunes, con epicentro en Chocó, provocó daños en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada de distintos municipios. La Gobernación registra 2.791 afectaciones materiales, aunque advierte que la evaluación continúa y que las cifras pueden cambiar mientras avanzan las verificaciones en territorio.
Entérese: 131 heridos y 13 muertos tras derrumbes de viviendas en Chocó: así se vivió el terremoto de esta mañana en su epicentro
Mientras durante la noche los organismos de socorro mantuvieron las labores de búsqueda y rescate, la atención de los heridos empezó a convertirse en otro de los frentes críticos de la emergencia. La Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Quibdó, solicitó apoyo urgente para reponer medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y equipos necesarios para atender la demanda generada por el terremoto.