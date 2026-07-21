¿La política es dinámica? Cepeda no bajaba a Henríquez de “manipulador”, pero le votó a la Presidencia del Senado

El reclamo de Iván Cepeda por la foto recortada en los diálogos de La Habana

Mientras se ve una foto de Cepeda en los diálogos de paz de La Habana entre esa guerrilla y el gobierno Santos, de los que hizo parte, Cepeda habla de una “burda manipulación” de la verdad para vincularlo con las Farc, por parte del Centro Democrático. En la imagen se ve a Cepeda con Iván Márquez, pero es un recorte. En la foto original, en el contexto de los diálogos, también están Roy Barreras y otro miembro del evento.

“¿Qué se ve en esta fotografía? Al entonces jefe negociador de las Farc en la mesa de La Habana (Iván Márquez). Y estoy yo y parece que le dirijo una mirada seductora al señor Márquez”. Luego, sale la foto completa. “La escena completa es el senador Roy Barreras, estoy yo, el señor Márquez, el hoy representante a la Cámara que entonces era conocido como ‘Calarcá’ en La Habana”. Se refiere a Luis Alberto Albán, excombatiente que fue representante por el Valle del Cauca. Por todo lo anterior, Cepeda concluye que esa es “la burda manipulación que hacen ustedes (el Centro Democrático) de la verdad. Eso es lo que ustedes intentan presentarle al país como una actividad delictiva, que es la búsqueda de la paz en una mesa de diálogos, cuando ustedes han tenido sentados en el Congreso a 70 congresistas que fueron condenados por la parapolítica. Eso no con fotos trucadas, sino con sentencias judiciales”.

La réplica de Honorio Henríquez: señalamientos por exFarc y la Segunda Marquetalia

Momentos después, le dan un derecho a réplica al senador Honorio Henríquez. “Señor senador (Cepeda), aquí el que busca burlar y manipular la verdad es otro, no soy yo. A usted le exhibieron acá una foto con criminales, que después salieron con fusiles terciados y se burlaron de las víctimas”, dijo Henríquez. También le recordó sus fotos con otros excabecillas de esa guerrilla. “Usted sale en fotos con ‘Iván Márquez’, jefe de la Segunda Marquetalia, determinador de la muerte de Miguel Uribe Turbay. No lo digo yo, lo dice el director de la Policía Nacional y lo corrobora como una de las hipótesis más fuerte”.

Henríquez sigue. “¿Manipulación de la verdad, senador? Son otros los que pretenden manipular la verdad para exculpar realidades (...) No soy yo el que tiene que salir a desmentir fotos con criminales, es usted”. El hoy presidente del Senado finaliza diciendo que “lo de las miraditas seductoras se lo dejo a su fuero interno, porque no soy quién para establecer si se miran seductoramente o no”. Continúe leyendo: Cinco mentiras con las que Petro se despidió del Congreso; ¿cuáles son y qué dicen cifras oficiales sobre lo que dijo? De esta discusión, Cepeda pasó a votar por Henríquez, en bloque junto con el Pacto Histórico. Parece ser que el dicho popular es cierto: la política es dinámica.

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