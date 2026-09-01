Gobierno y presidente del Senado impugnan fallo por ceremonia religiosa en posesión de Abelardo

Tras la posesión de Abelardo de la Espriella, que incluyó un momento religioso con la participación de representantes de distintos credos, el presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, impugnó el fallo de tutela que le ordenaba, junto con el mandatario, ofrecer excusas públicas por dicho acto.
El escrito, radicado ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., a cargo del juez Andrés Gómez Abadía, corresponde a la acción de tutela promovida por un ciudadano en contra del presidente de la República, el Senado y la Cámara de Representantes.
En el documento, Henríquez señala que actúa en su condición de presidente de la corporación, dignidad para la cual fue elegido por la plenaria del Senado para el período legislativo 2026-2027.
El congresista argumenta que el fallo recurrido le atribuyó una consecuencia jurídica de carácter personal por actuaciones que, según sostiene, se produjeron dentro de una sesión parlamentaria y que en algunos casos correspondieron a una voluntad colegiada, formada mediante proposición, deliberación y votación del Congreso pleno.