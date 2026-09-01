Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Caminata terminó en pesadilla en El Salado: habrían retenido a visitantes y robado hasta sus claves bancarias

Un grupo de personas que recorría la zona rural de Envigado denunció haber sido interceptado por hombres armados que los llevaron hacia una zona boscosa y les quitaron sus pertenencias. Las autoridades investigan lo ocurrido.

  • De acuerdo con las denuncias conocidas, los agresores habrían utilizado armas blancas y gas pimienta para intimidar a los caminantes y obligarlos a apartarse del sendero principal. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    De acuerdo con las denuncias conocidas, los agresores habrían utilizado armas blancas y gas pimienta para intimidar a los caminantes y obligarlos a apartarse del sendero principal. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una caminata por los senderos de El Salado, en Envigado, al sur del Valle de Aburrá, terminó en una situación de angustia para un grupo de visitantes que aseguró haber sido interceptado por varios hombres armados mientras avanzaba hacia la zona de la Cueva del Higuerón y la Cascada de las Golondrinas, en el recorrido que conduce hacia el Alto del Escobero.

De acuerdo con las denuncias conocidas, los agresores habrían utilizado armas blancas y gas pimienta para intimidar a los caminantes y obligarlos a apartarse del sendero principal.

Lea más: Polémica en Envigado por nuevo cobro para ingresar a zona de El Salado, ¿qué pasó?

Estos, al parecer, abordaron a los visitantes en el camino y los habrían obligado a avanzar cerca de 50 metros hacia una zona apartada del sendero, donde aparentemente ya había otras personas retenidas.

La permanencia en el sitio no habría sido igual para todos. Algunos de los caminantes habrían permanecido retenidos alrededor de 40 minutos, mientras que para otras personas la situación se habría extendido por cerca de tres horas.

Durante ese tiempo, los agresores habrían despojado a los visitantes de diferentes objetos personales, entre ellos celulares, relojes y joyas. Pero el robo no habría terminado en las pertenencias físicas.

Uno de los elementos que más preocupa del caso es que, según la denuncia, los caminantes habrían sido presionados para entregar las claves de acceso de sus teléfonos.

Con esa información, los delincuentes presuntamente habrían intentado realizar movimientos de dinero y transferencias desde las cuentas de las víctimas.

La presencia de otros caminantes habría hecho que escaparan

La situación habría terminado cuando los presuntos delincuentes percibieron que se acercaba otro grupo de personas por el sendero.

Ante esa circunstancia, los agresores habrían ordenado a los caminantes desplazarse rápidamente montaña abajo mientras ellos escapaban en dirección al Alto del Escobero.

Durante el descenso, las personas afectadas habrían encontrado a un grupo de jinetes que transitaba por el sector. Estos les habrían prestado ayuda y dado aviso a la Policía.

Ahora las autoridades deberán establecer quiénes estuvieron detrás del ataque, si se trata de un hecho aislado o si existe una estructura dedicada a cometer este tipo de hurtos en los senderos rurales.

Por el momento y hasta el cierre de la edición de este informe, no se conoce ningún pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Envigado.

El Salado también enfrenta una polémica por el acceso

El mes pasado, EL COLOMBIANO informó sobre el cobro para acceder a un predio privado donde están ubicadas las Cuevas del Higuerón y otros atractivos naturales de esta zona de Envigado.

Según la información publicada, desde julio se comenzó a cobrar el ingreso al predio conocido como La Olga.

La situación generó una discusión sobre el acceso a este sector, que durante años ha sido utilizado por caminantes y visitantes como uno de los referentes de turismo de naturaleza de Envigado.

La Fundación Ayurá explicó en ese entonces que el proyecto se desarrolla sobre un predio privado y que opera mediante un contrato de arrendamiento, por lo que sostiene que no se trata de un bien de uso público.

Entérese: Camine conmigo: descubra las Cuevas del Higuerón en Envigado

Ese cobro y el reciente asalto son situaciones distintas y no hay, con la información conocida, elementos para establecer una relación entre ambos hechos.

Sin embargo, los dos episodios ponen nuevamente el foco sobre una zona rural que recibe a numerosos caminantes y que ahora enfrenta preguntas sobre las condiciones de acceso y seguridad para quienes recorren sus senderos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con los caminantes en El Salado, Envigado?
Un grupo de caminantes denunció haber sido interceptado por varios hombres que los habrían intimidado y llevado hacia una zona boscosa de El Salado, en Envigado. Según los testimonios, los presuntos delincuentes les robaron celulares, relojes, joyas y otros objetos personales.
¿En qué punto de El Salado fueron atacados los caminantes?
El hecho habría ocurrido en los senderos que conducen hacia la Cueva del Higuerón y la Cascada de las Golondrinas, en el recorrido hacia el Alto del Escobero, en la zona rural de Envigado.
¿Los delincuentes utilizaron armas para robar a los caminantes en El Salado?
De acuerdo con los testimonios conocidos, los presuntos agresores habrían utilizado armas blancas y gas pimienta para intimidar a los visitantes y obligarlos a abandonar el sendero principal.

Temas recomendados

Delincuencia común
Medio ambiente
Hurto
Robo
Senderismo
Delincuencia
Envigado
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos