La historia de los 9 senadores que se le voltearon a Deluque y le dieron la victoria a Henríquez en Senado

El día de la independencia verdaderamente se vivió el 20 de julio en el Congreso. La elección de Honorio Henríquez (Centro Democrático) como presidente del Senado, quien se impuso a Alfredo Deluque (Partido de La U), demostró que las lealtades partidistas no son inamovibles y que el Legislativo conserva una lógica propia, incluso frente a los acuerdos anunciados por las bancadas.
Aunque en los pasillos del Capitolio y en las redes sociales se atribuyó parte de la victoria de Henríquez al respaldo del Pacto Histórico, en una alianza pensada casi imposible, lo cierto es que esos votos, aunque fundamentales, eran por si mismos insuficientes: sumando los del CD y el Pacto llegaban a 43, lo que no alcanzaba para las mayorías. Henríquez también necesitó el apoyo de congresistas “indecisos” de partidos que, en teoría, habían comprometido su voto con Deluque.
Las cuentas previas parecían favorecer ampliamente al senador del Partido de la U. Antes de la elección tenía asegurados 51 votos, respaldos que los partidos habían oficializado en comunicados públicos. Luego llegaron los tres votos del MIRA, colectividad que postuló su nombre para la presidencia del Senado. Con ello, Deluque sumaba 54 apoyos, dos más de los 52 necesarios para imponerse.
Pero la matemática política terminó siendo muy distinta a la del papel. Al final, cerca a la medianoche, Deluque obtuvo apenas 45 votos, nueve menos de los que tenía comprometidos. Es decir, varios congresistas decidieron apartarse de la decisión de sus bancadas y votar por otro candidato.
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El carácter reservado de la votación impide conocer con certeza quiénes cambiaron su voto. Sin embargo, distintos congresistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que los “volteados” habrían salido principalmente de partidos tradicionales que durante el gobierno de Gustavo Petro respaldaron varias de las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo.
Entre los nombres que más se mencionan figura la liberal María Eugenia Lopera, a quien el presidente Gustavo Petro felicitó públicamente en X el pasado 8 de marzo.
También aparece su copartidario Fabio Raúl Amín, quien durante el cuatrienio expresó en varias oportunidades su respaldo a algunas de las reformas sociales impulsadas por el gobierno saliente.
En el Partido Conservador, entre los nombres que han circulado están los de Liliana Benavides, Daniel Restrepo —quien fue sancionado por su colectividad tras apoyar la reforma pensional del gobierno Petro— y Miguel Ángel Barreto.
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En el Partido de La U, algunos congresistas consultados por este diario mencionan a Antonio Correa, quien durante la campaña presidencial manifestó abiertamente su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.
En la Alianza Verde también han surgido versiones sobre posibles cambios de voto. Algunas fuentes del Senado hablan de al menos tres integrantes de esa bancada.
“Esto deja tres lecturas: hubo un exceso de prepotencia, de soberbia y de lentitud por parte de quienes respaldaban al candidato del gobierno. Claro que algunos se aprovechan y ponen sus votos a cotizar alto; otros, en cambio, simplemente fueron coherentes con su ideología de oponerse al gobierno entrante”, aseguró bajo reserva uno de los senadores consultados por este medio.