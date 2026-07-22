¿A qué llega David Vélez a la junta de OpenAI? Creadora de ChatGPT se prepara para salir a la bolsa

La empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial OpenAI anunció la integración del colombiano David Vélez a su junta directiva como una forma de diversificar su estructura corporativa.

La llegada del CEO y fundador de Nubank a la junta de la compañía norteamericana se da de forma simultánea con el también arribo de Robin Vince, presidente y CEO del Bank of New York Mellon (BNY), sumando así dos figuras prominentes del sector financiero global.

A través de un comunicado, OpenAI resaltó que las funciones de Vélez y Vince dentro de la junta directiva corresponderán a aportar su experiencia en el liderazgo de instituciones globales y en el uso de la tecnología para transformar industrias. Para Bret Taylor, presidente del consejo de esa empresa, su conocimiento será “invaluable” para que la organización atienda a más empresas y personas a nivel mundial y fortalezca la gobernanza disciplinada y la resiliencia institucional.

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El ingreso del antioqueño a la compañía de investigación responde a una estrategia de OpenAI para diversificar y fortalecer su estructura corporativa más allá del ámbito tecnológico puro como una preparación para salir a la bolsa, pues la empresa estadounidense está revisando la posibilidad de una oferta pública inicial (IPO) para el año 2027, y busca aprovechar la experiencia de ejecutivos financieros para este proceso.

Respecto a este movimiento, este tendría un cronograma estratégico, pues al lanzar la oferta pública en el 2027, esta se situaría posiblemente después de la salida a bolsa de su principal rival, Anthropic PBC.

Otro de los motivos de su incorporación a la junta es una expansión global y sectorial, pues desde OpenAI se ha sostenido que la empresa busca acercarse más a los servicios financieros, una de las industrias con mayor potencial de adopción de la inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

OpenAI también resaltó dentro de sus motivaciones para la integración del CEO de Nubank a su junta el compromiso de Vélez con la filantropía a través de su plataforma VélezReyes+, enfocada en educación y gobernanza en América Latina.