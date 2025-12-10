Escalofriante crimen: pelea en billar de Coveñas acabó con un decapitado; agresor recorrió el sector con la cabeza de su víctima

Un impactante y violento homicidio ocurrido en la celebración del Día de las Velitas sigue estremeciendo a la comunidad del municipio de Coveñas, Sucre, por el nivel de sevicia. Lea aquí: Joven paisa murió ahogado en Coveñas al salvar la vida de su papá Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Bellavista, en zona rural de Coveñas, en Sucre. Frente a decenas de personas, dos hombres, que estaban en alto estado de embriaguez, se enfrentaron en un hecho de intolerancia que dejó a uno de ellos muerto y al otro capturado. Videos del momento dan cuenta de la sevicia con la que Carlos Andrés Pantoja Agámez fue asesinado. Quedó tendido en el piso de un billar del sector Tres Esquinas en el que estuvo departiendo en la noche del 7 de diciembre. Murió luego de recibir varios ataques con arma blanca.

Una de las grabaciones muestra el momento exacto del homicidio. Se ve a Carlos Andrés discutir con otro hombre, que fue identificado como Jhony Feria Julio, quien lo ataca con un arma blanca hasta dejarlo tendido en el suelo. La acción le permitió a Feria Julio atacar nuevamente a Pantoja Agámez con un pico de botella en el cuello, sin que las personas a su alrededor pudieran evitarlo. Después, indicaron testigos, el agresor buscó un machete y lo decapitó. Le puede interesar: Murió el hombre que asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico Pero no conforme con ello, el homicida habría tomado la cabeza de su víctima y la paseó por varias calles del corregimiento, hasta que la Policía lo capturó. “Las patrullas de las zonas de atención de la Policía Nacional en Sucre se dirigieron al lugar, y al llegar encontraron una aglomeración de personas y un cuerpo sin vida. La comunidad manifestó las características de quien presuntamente sería el victimario y gracias a la rápida reacción policial fue capturado el ciudadano Jhony Feria Julio, de 25 años”, indicó la Policía en un comunicado. El agresor será juzgado por el delito de homicidio.

La impresión era evidente entre las personas que presenciaron el violento crimen. Unos gritaron, otros intentaron detener la riña y otros más se encargaron de grabarlo todo. Lo cierto es que ninguno logró evitar el trágico final. Sobre la víctima se conoció que tenía 38 años y era residente de la vereda Sacana, en el municipio de Momil, en Córdoba. Su muerte ha causado una ola de rabia e indignación. Siga leyendo: ¡Qué susto! Cuatro paracaidistas de la Fuerza Aérea cayeron fuera de control en Coveñas Yovanis Pérez Viloria, primo de la víctima y presidente de la Junta de Acción Comunal de Bellavista, aseguró que si bien las autoridades tienen suficiente material para judicializar al agresor, pidió que también se investigue el actuar de las personas que estaban dentro del billar donde ocurrió el crimen. “Lo sacaron arrastrado por el suelo como si hubiese sido un animal para ponerlo en la calle donde le cortaron la cabeza. El que lo saca es el mismo dueño del billar, el señor Orly. No hubo voluntad de ayudarlo”, le contó el familiar al diario El Heraldo de Barranquilla.