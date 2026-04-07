Esta es la historia de Isaías David, el bebé que falleció tras esperar 50 días por una cirugía de corazón

La crisis en el sistema de salud en Colombia sigue sin dar tregua. En medio de las denuncias por falta de medicinas en el territorio nacional, se dio a conocer un lamentable desenlace en la historia de Isaías David, un recién nacido que, tras esperar 50 días por una cirugía de corazón, falleció tras esperar una cirugía para su enfermedad cardiaca.
El bebé esperó y esperó en una unidad de cuidados intensivos su operación. Cerca de 50 días estuvo bajo supervisión de los médicos de una clínica en Cartagena. El menor, oriundo de Bosconia (Cesar), murió este pasado domingo 5 de abril tras una lucha en contra de una cardiopatía congénita severa.
Desde su nacimiento, el estado de salud de Isaías fue crítico debido a episodios recurrentes de ataques cianóticos, una condición que reducía drásticamente sus niveles de oxígeno en la sangre.
Justamente, su caso se hizo público luego de que su familia y la comunidad de Bosconia se vieran obligados a bloquear una vía nacional para exigir que la Nueva EPS autorizara su traslado a un centro especializado.