Dos meses después de la muerte de la jueza Vivian Polanía, esto se sabe sobre el paradero de su hijo

“Cuando yo ingresé a esa clínica, yo le identifiqué a mi niño, incluso en esta parte de la cabeza izquierda tenía un golpe, estaba hinchado (...) Yo alcancé a estar con mi hijo, hice plan canguro con él, se dormía conmigo, le preparé teteros , yo ya sabía que mi niño se toma cuatro onzas, estando en la clínica insistí tanto que le hicieron un TAC y evidentemente no era nada grave”, relató en el podcast Conducta Delictiva.

Cuando las autoridades ingresaron al apartamento, el bebé presentaba un delicado estado de salud, con signos evidentes de deshidratación, por lo que fue trasladado de urgencia a una clínica. Allí llegó su padre, Anuar Salín Jure Balaguera, quien relató que reconoció de inmediato a su hijo, incluso por una lesión visible en la cabeza.

El caso de la jueza Vivian Polanía , hallada sin vida el 17 de diciembre en su apartamento en Cúcuta , no solo abrió una investigación judicial sobre las circunstancias de su fallecimiento, sino que dejó en el centro de la atención pública el futuro de su hijo, un bebé de apenas dos meses que fue encontrado con vida junto a ella. Desde entonces, la pregunta que más inquietud ha generado es qué pasó con el niño y cuál ha sido su destino.

Según su testimonio, la madrugada del 18 de diciembre fue la última vez que vio a su hijo. “Esa fue la última vez que yo vi a mi hijo, cuando lo entregué en esa clínica especializada de la ciudad de Cúcuta. Ese día me dijeron que el caso quedaba en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ahí me dijeron que ya esta situación quedaba bajo el bienestar familiar y entraba en un proceso correspondiente”, explicó.

Desde entonces, asegura no haber vuelto a tener contacto con el menor. “Llevo ya casi dos meses sin ver a mi hijo, sé que está en Bogotá. A mí me desplazaron de todo el proceso. Eso fue muy irregular, tomaron decisiones arbitrarias”.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el registro civil del niño. Salín sostiene que, pese a estar presente en la clínica, el menor fue registrado sin su consentimiento y sin sus apellidos. Según contó, en el lugar había funcionarios del ICBF, la Registraduría, una notaría, además de familiares de la jueza. “Mientras me distrajeron, a mi hijo lo estaban registrando. Quedó con otro nombre y no tiene mis apellidos”.

El padre asegura que nunca recibió una explicación clara. “No entiendo cuál era el objetivo de registrarlo de esta manera”, afirmó, y señaló que en un acta se consignó que él era “presunto padre”, pese a que estaba presente y reclamando su reconocimiento. Ante esa situación, decidió acudir a la justicia. “Ese mismo día decidí hacer una tutela y una demanda”, explicó, aunque lamentó que el caso recayera, por reparto en vacancia judicial, en un juez que no era de familia.

Desde entonces, dice haber insistido ante el ICBF para ser vinculado formalmente al proceso administrativo de restablecimiento de derechos. “Lo único que yo les he exigido es que me apersonen de la situación y que me permitan hacer la prueba de ADN. Esa prueba de ADN yo la quiero realizar paralela a que yo vea a mi hijo, porque yo conozco a mi hijo”, subrayó.

Mientras avanzan las investigaciones por la muerte de la jueza Vivian Polanía, el futuro de su hijo sigue siendo incierto. Para su padre, lo ocurrido deja una sensación de arbitrariedad y de decisiones apresuradas. “Yo sentí que algo no estaba bien”, concluyó, al insistir en que su lucha no es contra las instituciones, sino por el derecho a reencontrarse con su hijo y a participar plenamente en las decisiones que definirán su vida.