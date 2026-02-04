Fármacos para perros: la nueva mezcla que usan los traficantes para hacer tusi en Medellín

Los traficantes de drogas se están volviendo cada vez más “creativos”, la nueva moda ahora es mezclar tusi con ketamina para perros y hasta desparasitantes. Lo peligroso de esta práctica es que además de este cóctel de sustancias que consumen, se ha vuelto cada vez más común que los jóvenes adapten sus cocinas como “mini laboratorios” para la producción de sus drogas, mejor dicho, se convierten en sus propios “dealers”, mezclando tusi con todo tipo de cosas y en diferentes cantidades.

El más reciente caso lo reportó la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá el 22 de enero, cuando fueron capturadas 19 personas con 16 kilos de droga, entre los que se encontraban 2.000 gramos de tusi y 40 frascos de ketamina, la mayoría de uso veterinario.

El toxicólogo clínico Hugo Gallego Rojas, especialista en adicciones y toxicólogo de la Clínica de las Américas, advirtió que el objetivo de esta peligrosa mezcla es que los efectos de la droga se hagan más fuertes para quienes la consuman y al mismo tiempo, sea más rentable para quienes la produzcan.

“La ketamina se utiliza porque es más económica y, en su presentación veterinaria, es más concentrada que la de uso humano”, señaló.

A partir de allí, los traficantes comienzan a sumar otras sustancias: anfetaminas, metanfetaminas, LSD, clonazepam, midazolam, cocaína e incluso antiparasitarios veterinarios y otros compuestos destinados a animales.

Los “dealers” también buscan con estas mezclas alterar la composición original de la droga y hacer que el producto sea más “atractivo” para el consumidor. Por eso el tusi ya no solo es rosado: ahora circula amarillo, morado, verde y de distintos colores, cada uno vendido con supuestas “bondades o mejoras”.

“Les dicen: este dura más, este lo eleva más, este lo hace más feliz. Pero en realidad están vendiendo combinaciones que pueden generar toxicidades graves”, advirtió Gallego.