“Gracias a Dios solo fue un susto”: hijo de Kaleth Morales tras sufrir accidente vial con su agrupación en el Cesar

Samuel Morales publicó un mensaje de tranquilidad en redes sociales. Su padre, uno de los mayores exponentes del vallenato, falleció hace más de 20 años por un accidente automovilístico.

  • El siniestro ocurrió cuando el bus se dirigía a Santa Marta tras una presentación la noche anterior en Yacopí, Cundinamarca. Fotos: redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
12 de octubre de 2025
bookmark

La agrupación liderada por Samuel Morales —hijo del emblemático vallenato Kaleth Morales— sufrió un accidente este domingo 12 de octubre mientras se desplazaba por el municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar.

Según el mánager del grupo, Ricardo Rodríguez, aunque el vehículo resultó con daños visibles la cabina, no hubo heridos graves y todos los miembros del equipo están en buen estado de salud. Para no comprometer su agenda, cambiaron de transporte y continuaron su camino hacia Santa Marta, donde su presentación estaba programada dentro del Festival Mar de Acordeones.

Samuel Morales publicó un mensaje de tranquilidad en redes sociales, expresando gratitud a Dios por la protección de su equipo y asegurando que continuarán adelante.

“Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todopoderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro (...) Somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros”, manifestó.

En redes sociales también circulan imágenes del daño sufrido por el automotor, especialmente en la cabina, y versiones preliminares sugieren que el choque pudo estar originado por una maniobra imprudente de un tercer vehículo, pero por ahora no hay una conclusión por parte de las autoridades.

El padre de Samuel, el recordado Kaleth Morales, uno de los mayores exponentes del vallenato, falleció hace más de 20 años por un accidente automovilístico.

El 24 de agosto de 2005, la noticia de su muerte sacudió el sentimiento del mundo vallenato porque el muchacho, quien contaba con 21 años, se había ganado un amplio espacio musical por su carisma, talento, espontaneidad con el ingrediente de tener la melodía justa a la letra de sus canciones, las cuales contaban con el toque preciso para imponerse de manera rápida.

Música
Policía
Accidentes
Vallenato
Accidentes de tránsito
Colombia
Cesar
Santa Marta
