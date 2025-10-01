“Yo me voy, es un irrespeto”: hija de Jorge Eliécer Gaitán denuncia que Petro la dejó plantada

Gloria Amparo de las Mercedes Gaitán Jaramillo, única hija del líder político Jorge Eliécer Gaitán, obtuvo una cita con el presidente Gustavo Petro para discutir sobre lo ocurrido en medio de la negociación con el Clan del Golfo, a quien una resolución le permitió autodenominarse a ese grupo ilegal como Ejército Gaitanista de Colombia. Dicha reunión fue incumplida por el mandatario.

Así lo dio a conocer la única hija de Gaitán, quien aseguró a través de un video en sus redes sociales que el presidente le quedó mal en una reunión que estaba pactada para las 10 de la mañana del lunes, 29 de septiembre.

“Hoy se suponía que habría una reunión con Petro, llegamos muy cumplidas a las diez de la mañana. Cada media hora venía una persona a darnos una disculpa distinta. Unas no muy favorables para Petro, o mejor dicho, casi ninguna era favorable para Petro”, expresó Gloria Gaitán en sus redes.

“Yo ya después de esperar hasta las doce del día dije: «No, yo me voy. Esto es un irrespeto»”, recalcó la hija de Jorge Eliécer agregando que luego se le acercó una persona a reagendar la cita.

“Yo no reagendo una cita donde se iba a definir una cosa muy importante que era la honra al nombre de Jorge Eliécer Gaitán y un respeto a los que lucharon por él”, subrayó la hija del caudillo asesinado.