“No he sido capaz de ver los videos”: hermano de Jaime Esteban Moreno reveló cómo su familia se enteró de la tragedia

David Moreno, hermano de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras recibir una fuerte golpiza en la madrugada del pasado 31 de octubre, tras salir de una fiesta de Halloween, rompió el silencio y reveló cómo su familia se dio cuenta de la tragedia. Le puede interesar: Centro Democrático reveló la forma en que elegirá a sus candidatos presidenciales: ya definió encuestadoras En su relato, detalló los momentos previos y posteriores al ataque que, según sus palabras, dejó a su hermano en “un estado de indefensión”, dijo en entrevista con La FM. David Moreno recordó que el 30 de octubre fue la última vez que vio a su hermano antes de la agresión.

Juan Carlos Suárez Ortiz, fue señalado como uno de los responsables de la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo en Bogotá. FOTO: Captura video de redes sociales y Policía Nacional

La última noche en casa y angustia familiar

David contó que compartieron unos minutos en casa antes de que Jaime estudiara y luego saliera hacia la celebración de Halloween. El hermano describió la ausencia como difícil de asimilar: “Nunca pensé que fuera la última vez”, en referencia al breve saludo de despedida. La familia se enteró de lo ocurrido alrededor de las 3:30 a. m. David relató la intensa madrugada que vivieron: un amigo les notificó con un mensaje simple (“estamos en el hospital”), que Jaime había sido golpeado. La madre del joven se encontraba angustiada porque el teléfono de Jaime aparecía apagado. David confesó que apenas pudo dormir, pues a la preocupación por la agresión se sumaba el recuerdo de que su hermano le temía a los procedimientos médicos.

La fiesta donde estuvo Jaime antes de morir fue en un bar/discoteca que se llama Before Club. FOTO: Captura video de redes sociales

La investigación se centra en la “determinadora” del ataque

Respecto al avance del proceso judicial, los abogados Camilo Rincón y Francisco Bernate señalaron que la Policía asistió al joven en el lugar y realizó capturas en flagrancia. El abogado Rincón afirmó que existen elementos que apuntaron a la presunta participación de Paola Fernández como determinadora del hecho. Asimismo, destacó que, según los registros, “ella venía gritando y determinando el ataque”. Por su parte, el abogado Bernate agregó que una quinta persona, cuya identidad es clave, está siendo buscada para esclarecer completamente lo sucedido.

El “ángel” protector de Jaime, en medio del dolor de la familia

David Moreno también tuvo palabras para Juan David Cárdenas, amigo de Jaime Esteban, a quien describió como un “ángel” por su intento de proteger a su hermano durante la agresión, tal y como se ve en los videos. Explicó que el testimonio de Juan David ha sido determinante para el proceso que ha sido bastante “complejo”. A pesar de la relevancia de las pruebas, David afirmó que él mismo ha evitado ver el material probatorio del caso. “No he sido capaz de ver los videos”, para no conservar esa imagen final de su hermano tirado en el asfalto. También mencionó que Juan David enfrenta dificultades emocionales tras lo ocurrido, pero que está intentando continuar con su vida y estudios.

La familia de Jaime Esteban Moreno espera justicia en el caso de la muerte del estudiante de 20 años. FOTO: El Colombiano