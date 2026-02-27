“No somos el Flamengo que queremos ser”: claves de un nuevo fracaso

“No somos el Flamengo que queremos ser. Todos tenemos que mejorar”, dijo el 10 rubro-negro, Giorgian de Arrascaeta, mientras intentaba digerir la decepción de perder la Recopa Sudamericana el jueves en el estadio Maracaná frente al modesto Lanús argentino.
Lea aquí: Lanús sorprende a Flamengo y se lleva la Recopa Sudamericana con goles en prórroga
El fracaso agravó el mal inicio de temporada del plantel más lujoso del fútbol de América, en contraste con el triunfal 2025 que tuvo al ganar la Copa Libertadores y el Brasileirão.
Ya había dejado escapar la Supercopa de Brasil, que terminó en manos del Corinthians.
A continuación, preguntas y respuestas en torno a la crisis del equipo de Filipe Luís.