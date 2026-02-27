En fotos | Carro blindado del Ejército se accidentó en plena asonada en Cauca y un militar murió

Un suboficial del Ejército murió y dos quedaron heridos en un accidente, cuando el vehículo blindado en el que se transportaban cayó por un precipicio, mientras intentaban escapar de una asonada provocada por lugareños que defendían a un presunto terrorista de las disidencias de las Farc. De acuerdo con el reporte de la situación, conocido por EL COLOMBIANO, el incidente se registró a las 7:30 de la mañana de este viernes 27 de febrero, en el corregimiento Itaibe del municipio de Páez, en Cauca. Tropas de la Novena Brigada y del Grupo de Caballería Liviana del Ejército realizaron una operación en ese sector rural, capturando a un sospechoso que portaba material explosivo.

En el vehículo blindado se movilizaban nueve militares, entre los cuales hubo un muerto y dos heridos. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.

Esto desató una reacción de la comunidad, al parecer bajo presión de las disidencias de las Farc, la cual trató de impedir que los uniformados se llevaran al portador de esos peligrosos artefactos. “Durante el procedimiento, varias personas se aglomeraron y avanzaron hacia la tropa con la intención de obstaculizar su acción legítima. Ante esta situación y con el propósito de evitar confrontaciones, proteger la integridad de la comunidad y garantizar la evacuación segura del capturado y del personal militar, las unidades procedieron a realizar un repliegue táctico a bordo de vehículos militares, uno de ellos con blindaje”, informó la Novena Brigada en un comunicado.

Este fue el borde de la vía que se desprendió al paso del vehículo blindado, provocando que cayera al vacío. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.

Uno de esos vehículos blindados, un Hunter XL diseñado para el transporte de tropas, estaba retrocediendo por un camino veredal, cuando el borde de la carretera se desbarrancó, provocando que rodara al vacío. En el accidente perdió la vida el subteniente César Alberto Sierra Mercado, y dos de sus compañeros sobrevivieron con heridas menores. Los otros seis ocupantes salieron ilesos. “Murió en cumplimiento del deber, honrando su juramento constitucional de proteger a la población civil y de trabajar incansablemente por neutralizar cualquier amenaza contra la seguridad y la estabilidad del territorio nacional”, recalcó la brigada en su informe.

Subteniente César Sierra Mercado, el oficial que murió en el infortunado accidente en Páez, Cauca. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO.