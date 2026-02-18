x

El primo de Kevin Acosta también padece hemofilia, ¿cuánto lleva sin medicamentos?

Tras la muerte de Kevin Acosta, de siete años, se conoció que su primo de dos años y medio enfrenta el mismo riesgo por falta de fármacos por parte de la Nueva EPS.

  • Kevin Acosta, de siete años, murió tras señalamientos de la madre a Nueva EPS por no entregarle sus medicamentos en dos meses. Foto: Julio César Herrera/Redes sociales
    Kevin Acosta, de siete años, murió tras señalamientos de la madre a Nueva EPS por no entregarle sus medicamentos en dos meses. Foto: Julio César Herrera/Redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Eithan Sebastián Barrera, un bebé de dos años con hemofilia A severa, completa más de dos meses sin recibir su tratamiento vital por parte de la Nueva EPS. Su caso se parece al de su primo Kevin Acosta, quien se ha convertido esta semana en la cara de la crisis del sistema de salud.

Mayerly Acevedo, la madre de Eithan Sebastián, contó que su hijo no recibe los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad desde el pasado 18 de diciembre. En diálogo con Noticias RCN, dijo que la IPS que les entregaba los medicamentos dejó de hacerlo tras la finalización del contrato con la Nueva EPS.

Además, la madre aseguró que para el 12 de febrero estaba programada de nuevo la aplicación del medicamento para el menor, pero tampoco se dio. Aseguró que el tratamiento asciende a 40 millones de pesos, por lo que les resulta imposible costearlo y, según contó, la Nueva EPS no se ha comunicado con ella para resolver el problema.

Ahora bien, los casos de Kevin y Eithan Sebastián no son los únicos en la familia: cuatro parientes padecen hemofilia y están a la espera de medicamentos desde diciembre.

De hecho, con respecto a la situación de Kevin, su madre y su familia aseguraron que dejó de recibir el tratamiento el 12 de diciembre de 2025, y que también quedó desprotegido cuando el contrato de la IPS que lo atendía terminó el contrato con la Nueva EPS el 1 de enero de este año.

Lea también: Indignación por respuesta de Petro y Jaramillo a muerte de niño por hemofilia: “Tuvo un accidente en bicicleta”

La muerte de Kevin Acosta

La familia Acosta Pico llevaba apenas un año viviendo en Palestina, un municipio de poco más de 12.000 habitantes. El 7 de febrero, el niño sufrió una caída de su bicicleta de una altura de aproximadamente un metro y medio. El golpe lo recibió en la cabeza y tuvo que ser llevado de urgencias a un centro médico de la zona.

De acuerdo con lo que le contó Katherine Pico a Blu Radio, a su hijo Kevin lo trasladaron a Pitalito, supuestamente para mejorar su atención, pero esto no sucedió. “Me lo demoraron las 24 horas sin medicamentos, sin atención, o sea, solamente con oxígeno”, relató Katherine, quien contó que, a pesar del golpe, el niño se mantuvo estable, pero la falta de tratamiento terminó agravando su condición.

Cuando finalmente fue trasladado a Bogotá, su estado ya era crítico. Como le explicó a EL COLOMBIANO el director de Fecoer, Diego Fernando Gil, “sin medicamentos es más complejo el manejo de esas emergencias, aun cuando las caídas y golpes deben ser prevenidos por los pacientes, dado que la falta de tratamiento incide en que se le pueda dar manejo a situaciones adversas como esa”.

Indignación por declaraciones de Petro y Jaramillo

La muerte de Kevin se convirtió, incluso, en objeto de unas polémicas declaraciones por parte del presidente Petro: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

El ministro de Salud Guillermo Jaramillo también dio declaraciones: “Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente desafortunado, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”.

Lea también: Kevin Acosta: la cara de la crisis del sistema de salud y de la indolencia de Petro y Jaramillo

El hecho de que sea hemofílico no significa que él no pudiera hacer actividades, no lo podía tener atado a una cadena o amarrado o bajo llave. No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente, el niño murió por falta de un medicamento (...) El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar”, aseveró la madre, con respecto a las declaraciones de los altos mandos del Gobierno.

Temas recomendados

Presidencia
Salud
Superintendencia Nacional de Salud
Familia
Crisis
Enfermedad
Medicamentos
niños
Nueva EPS
Colombia
Gustavo Petro
Guillermo Jaramillo
