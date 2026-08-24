Hay 304 focos de incendio en 30 municipios: Tolima está al límite

“La cancha se nos está quemando, se nos está quemando todo, necesitamos ayuda”, repite a gritos una habitante de Chaguala, en Coello (Tolima), a solo 30 minutos de Girardot. Mientras pide auxilio, las llamas avanzan por un parque público y consumen todo a su paso.
Desde hace semanas, Tolima enfrenta una emergencia ambiental por los incendios forestales. Más de 30.000 hectáreas de cobertura vegetal han sido consumidas, una extensión que supera en más de dos veces toda la zona urbana de Medellín. Cientos de familias también han resultado afectadas por las conflagraciones.
Una de ellas es la familia Vergara, en la vereda San Cayetano, en San Luis, a unos 20 minutos de El Guamo. Los hermanos perdieron su sustento luego de que las llamas destruyeran sus cultivos de limón.
“Siente uno impotencia. Hicimos todo lo que estuvo al alcance de nosotros con baldes de agua, ya no nos daban ni los brazos tratando de hidratar las casas”, contó a Noticias Caracol Edna Flórez Vergara, quien tuvo que cubrirse con trapos mojados cuando el fuego se acercó a su vivienda.