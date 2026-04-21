Fueron hallados sin vida los cuatro jóvenes secuestrados en zona rural de Jamundí

A través de un comunicado oficial que emitió la Alcaldía de Jamundí, se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes que habían sido reportados como secuestrados durante la semana pasada en la zona rural del municipio. La administración local manifestó su “profundo dolor y rechazo” ante un crimen que ha conmocionado a toda la población de la región. La Administración Municipal calificó el hecho como un golpe devastador para las comunidades locales y las familias de las víctimas, a quienes extendió un mensaje de solidaridad, respeto y acompañamiento. “Desde la Administración Municipal condenamos de manera tajante estos actos de violencia que atentan contra la vida y la tranquilidad de los jamundeños”, se lee en el documento. Asimismo, la entidad territorial reafirmó su compromiso de mantener una articulación constante con la Fuerza Pública y los organismos de investigación criminal para esclarecer los móviles del asesinato y capturar a los responsables.

Además, en el comunicado se señaló que “Jamundí hoy está de luto. Como gobierno, acompañamos a las familias y reafirmamos nuestro compromiso por la vida, la seguridad y la paz en nuestro territorio”.

¿Cómo se dieron los hechos?

El pasado 15 de abril, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, específicamente en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, fueron secuestrados los jóvenes por parte de hombres armados presuntamente pertenecientes al Frente Jaime Martínez, estructura de disidencias de las FARC. Posteriormente, el 21 de abril, dos jóvenes —que harían parte de las personas secuestradas— fueron encontrados sin vida en el sector de El Amparo, en jurisdicción del municipio de Suárez, Cauca. Horas más tarde, otros dos jóvenes fueron hallados muertos en el sector de Robles, en zona rural de Jamundí, señaló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en un mensaje que se compartió en su cuenta de X. De manera preliminar, las autoridades indican que al menos 3 de los 4 jóvenes hallados corresponderían a las víctimas del secuestro, aunque esta información continúa en proceso de verificación.

Por su parte, se señaló que la Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana 013 de 2025, que incluye a los municipios de Jamundí y Suárez, e hizo un llamado a la acción inmediata ante el riesgo que enfrentan las comunidades por la presencia de grupos armados ilegales y la imposición de normas en el territorio.