Fueron hallados sin vida los cuatro jóvenes secuestrados en zona rural de Jamundí

A través de un comunicado oficial que emitió la Alcaldía de Jamundí, se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes que habían sido reportados como secuestrados durante la semana pasada en la zona rural del municipio. La administración local manifestó su “profundo dolor y rechazo” ante un crimen que ha conmocionado a toda la población de la región.
La Administración Municipal calificó el hecho como un golpe devastador para las comunidades locales y las familias de las víctimas, a quienes extendió un mensaje de solidaridad, respeto y acompañamiento.
“Desde la Administración Municipal condenamos de manera tajante estos actos de violencia que atentan contra la vida y la tranquilidad de los jamundeños”, se lee en el documento. Asimismo, la entidad territorial reafirmó su compromiso de mantener una articulación constante con la Fuerza Pública y los organismos de investigación criminal para esclarecer los móviles del asesinato y capturar a los responsables.