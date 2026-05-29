En plena recta electoral, Petro iba a inaugurar un laboratorio que aún no existe en Bogotá; Galán lo frenó

El presidente Gustavo Petro ha chocado constantemente con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá. El episodio más reciente es por cuenta de un laboratorio de robótica, inexistente todavía, en el colegio Sierra Morena de Ciudad Bolívar.
La polémica inició cuando la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, denunció públicamente que la administración distrital le había cerrado las puertas del plantel educativo.
El propósito de su visita era instalar una mesa de diálogo para implementar un laboratorio de robótica. Según la funcionaria, la actividad tuvo que ser cancelada, afectando incluso las raciones del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y la jornada de los estudiantes.