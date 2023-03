“Es mi forma de comunicación”: Gustavo Petro se defiende sobre su uso excesivo de Twitter

Además, en el programa, el presidente cuestionó sobre “cómo se comunican socialmente Colombia” y afirmó que la comunicación con la población pobre en Colombia, no se da vía redes, porque la mitad de las personas en el país no están conectadas. Asimismo, destacó que tampoco los colombianos se informan con la televisión, porque, según el mandatario “la población no va a la televisión a informarse, sino a distraerse. No ponen el noticiero, no se informan, lo mismo ha sucedido con la radio”

Terminó precisando que trataba de comunicarse por medio de la red social porque según citó “entre más comunicación menos violencia”.