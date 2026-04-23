Petro reapareció tras denuncias de Angie Rodríguez; dejó de lado lo grave y se limitó a desmentir amoríos

Tras días de silencio, el presidente Gustavo Petro por fin se pronunció sobre las recientes declaraciones de su exmano derecha Angie Rodríguez, quien ha lanzado fuertes acusaciones contra funcionarios de su Gobierno.
El jefe de Estado, en un reciente mensaje que publicó en X, aseguró que “ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”.
También señaló que: “No hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana”.