Petro reapareció tras denuncias de Angie Rodríguez; dejó de lado lo grave y se limitó a desmentir amoríos

Tras días de silencio, el presidente Gustavo Petro por fin se pronunció sobre las recientes declaraciones de su exmano derecha Angie Rodríguez, quien ha lanzado fuertes acusaciones contra funcionarios de su Gobierno. El jefe de Estado, en un reciente mensaje que publicó en X, aseguró que “ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”. También señaló que: “No hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana”.

Según el mandatario, sus declaraciones se dan justamente luego de que “en entrevistas a funcionarios públicos del Gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales mías con las personas que se mencionan”.

La entrevista que lo convulsionó todo

En medio de una entrevista que le dio a Semana, Angie Rodríguez —que fue directora del Dapre y actualmente gerente del Fondo de Adaptación— señaló que, según ella, funcionarios de este Gobierno tendrían un plan para “apartarla” de su cargo. Dos de las personas que, según Rodríguez, han incidido en este “boicot” en su contra son Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. En entrevista con Semana, la exdirectora del Dapre aseguró que este último se habría unido con más personas para “perjudicarla”. “Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, aseguró Rodríguez. A partir de ese momento, la caja de Pandora que abrió Rodríguez ha revelado cada vez más hechos que, al parecer, no dejan de agitar los pasillos de la Casa de Nariño. Justamente, en una de las muchas entrevistas que ha concedido Rodríguez tras sus primeras declaraciones, en Blu Radio, cuando le preguntaron por la relación entre Petro y Juliana Guerrero, respondió: “Dios mío, no quiero hablar de eso, no quiero”.

Además, sobre Guerrero, la exdirectora del Dapre ha dicho que “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en muchas entidades y en este caso ella, voy a contar un tema, se encargó también de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez”. Y que fue ella la que denunció “al interior” de la Casa de Nariño que Guerrero “no tenía los títulos profesionales de manera legal” y señaló que esa información se la dio a conocer a Petro.