¿Reforma agraria a medias? Balance en matices de una de las banderas de Petro

El gobierno de Gustavo Petro llegó con una promesa clara y fue gobernar para los que históricamente habían quedado por fuera. Para los campesinos sin título, para las comunidades que trabajan la tierra desde hace generaciones, pero que nunca han podido demostrar legalmente que es suya. Para ello, quiso poner a andar la reforma agraria.
Pero, ¿cuál es su balance real cuatro años después? Desde EL COLOMBIANO presentamos la radiografía de una reforma, en el corazón de este Gobierno, que se fue quedando sin aire con el tiempo.
Décadas de conflicto armado, desplazamiento forzado y concentración de la tierra habían dejado a millones de campesinos trabajando suelos que no podían demostrar que eran suyos.
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La reforma agraria, bandera central de campaña de Petro, prometía cambiar eso. Cuatro años después, el balance es más complejo de lo que sus defensores celebran y más justo de lo que sus críticos reconocen.
Desde que empezó su mandato, Petro anunció que su objetivo era cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016: formalizar siete millones de hectáreas y comprar otros tres millones para su entrega. Ninguna de las dos metas se alcanzó. Pero hubo cosas que sí se movieron.