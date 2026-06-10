Gustavo Petro preside debate sobre Oriente Medio en la ONU y alerta sobre los desafíos que amenazan la seguridad global

El presidente Gustavo Petro inició este miércoles 10 de junio su agenda en Nueva York al presidir el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la ONU denominado “Avanzando Soluciones Políticas en el Medio Oriente: Mediación y Diálogo para una Paz Duradera”.
Durante su intervención ante los países miembros del organismo, el mandatario abordó la situación en Oriente Medio y planteó una reflexión sobre los desafíos actuales para la seguridad global, con énfasis en la inteligencia artificial, la crisis climática, los conflictos armados, las migraciones, el racismo y la defensa del derecho internacional como herramientas para la construcción de paz.
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