Petro mintió al decir que nunca ha dicho que la toma del Palacio fue una obra de un “genio” del M-19 y esta es la evidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a desatar una polémica al negar rotundamente haber calificado como un “genio” a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma del Palacio de Justicia perpetrada por el M-19 los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Y es que el jefe de Estado colombiano, a 40 años del cruel ataque, insistió este jueves 6 de noviembre en que la atribución de este término es una invención de sus “detractores políticos”, cuando al parecer hay pruebas contundentes que dicen lo contrario.