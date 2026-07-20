Exclusivo | El legado ambiental que deja Petro: la deforestación repuntó y la minería ilegal se expandió

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice el refrán popular. Pocas frases parecen resumir mejor el contraste que dejó el gobierno de Gustavo Petro en materia ambiental. Llevó el discurso climático a los principales escenarios internacionales y prometió convertir a Colombia en la “potencia mundial de la vida”.
Sin embargo, cuatro años después, los resultados muestran una realidad mucho más compleja. Buena parte de los problemas que impulsan la degradación de los ecosistemas persistieron y, según expertos, la expansión de las economías ilegales y el fortalecimiento del control territorial de los grupos armados terminaron minando buena parte de esa apuesta.
La deforestación ilustra esa contradicción. Después de caer de 123.517 hectáreas en 2022 a 79.256 en 2023, volvió a aumentar hasta 113.608 en 2024. La minería ilegal siguió un camino similar.
El monitoreo de la UNODC y el Ministerio de Minas registró que la explotación de oro de aluvión pasó de 94.700 hectáreas a 105.060 en apenas un año, y cerca del 76% corresponde a actividades ilícitas o no autorizadas.
Son apenas dos ejemplos de una realidad que demuestra que el mayor desafío ambiental del país nunca estuvo únicamente en el discurso, sino en recuperar el control de los territorios.
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