SIC sanciona a Puerto de Buenaventura con multas por $25.355 millones

El Puerto de Buenaventura y cuatro personas naturales tendrán que apretarse el cinturón y responder por una multimillonaria multa de $25.355 millones. Eso tras concluirse que entre 2013 y, al menos, 2025, implementaron un conjunto de prácticas que restringieron la libre competencia en la prestación de servicios de operación portuaria.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 50585 del 3 de julio de 2026, en la que la autoridad de competencia también ordenó una serie de medidas administrativas para eliminar las conductas identificadas y restablecer condiciones de competencia en el Puerto de Buenaventura.
Según la investigación, la Sociedad Portuaria aprovechó su doble papel como administradora de la infraestructura portuaria y competidora en la prestación de servicios de operación para favorecer sus propios negocios y limitar la participación de otros operadores.
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La SIC concluyó que estas actuaciones afectaron las condiciones de competencia y perjudicaron a los usuarios que decidían contratar servicios distintos a los ofrecidos por la propia SPRBUN.