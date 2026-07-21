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¿De la Espriella podrá posesionarse en una guarnición militar? Estas son las dos proposiciones en el Congreso para que lo haga

El presidente electo ha insistido en la idea de romper con la tradición de posesionarse en la Plaza de Bolívar de Bogotá para enviar un mensaje de respaldo a los militares.

  • Uno de los departamentos que suena para que De la Espriella se posesione es el Cauca, uno de los más afectados por el conflicto armado. Foto: Redes sociales.
    Uno de los departamentos que suena para que De la Espriella se posesione es el Cauca, uno de los más afectados por el conflicto armado. Foto: Redes sociales.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 1 hora
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Dos proposiciones fueron radicadas en la Cámara de Representantes para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar, idea que viene hablando desde hace varias semanas.

La primera fue firmada por la representante de Salvación Nacional, Carol Borda, y Simón Molina, de Creemos. Se trata de dos aliados cercanos de De la Espriella en el legislativo, ya que ambas colectividades se movieron por el presidente electo en campaña.

Salvación Nacional tiene una bancada de cinco congresistas (4 senadores y una representante) y Creemos de dos representantes, y son unos de los puentes clave del presidente electo con el Congreso.

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En el documento, revelado por Blu Radio, se ve la firma de decenas de congresistas que acompañan la iniciativa. Sin embargo, todavía no es claro que alcancen los votos y, de tenerlos, lo más probable es que no se cuente con la presencia del Pacto Histórico.

Al menos Iván Cepeda, jefe de la oposición en el Senado por haber perdido las elecciones contra De la Espriella, ya dijo que no irá, e insiste en declararse en “desobediencia civil” ante un gobierno entrante que considera “ilegítimo”.

En esa proposición se propone autorizar el traslado temporal de la sede del Congreso para que, “reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030”.

El Cauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado. Entre las problemáticas están los atentados con drones, la minería ilegal y, en general, la presencia de grupos como las disidencias de las Farc.

En ese sentido, la posesión allí no solo envía un mensaje político, sino que representa un reto logístico para garantizar la seguridad del presidente electo. También se había pensado en el Fuerte Militar Tolemaida en Nilo, Cundinamarca, a pocas horas de Bogotá en carro y a solo minutos por aire.

La otra proposición

Además de la propuesta liderada por Salvación Nacional y Creemos, llegó otra del representante a la Cámara liberal, Octavio Cardona.

Tiene como objetivo “autorizar que la sesión plenaria prevista para el día 7 de agosto se lleve a cabo por fuera de las instalaciones habituales de la Corporación en la ciudad de Bogotá”.

Y especifica que esto sea “únicamente en el evento en que el Gobierno Nacional entrante disponga que el acto de posesión del Presidente de la República, doctor Abelardo de la Espriella, se realice en un lugar distinto a la capital de la República”. A diferencia de la anterior, no pone un lugar específico.

Según el artículo 192 de la Constitución, el presidente de la República “tomará posesión de su destino ante el Congreso”. Sin embargo, no deja claro que sea en el Capitolio Nacional, y el artículo 140 dice que las cámaras del Congreso pueden ponerse de acuerdo para trasladar la sesión a otro lugar. Eso es precisamente lo que buscan proposiciones como esta.

El peso simbólico de la seguridad para De la Espriella

¿Por qué De la Espriella se quiere posesionar en una guarnición militar? Hace unas semanas, el analista en Comunicación Política Carlos Andrés Arias respondió a El Colombiano que el presidente electo busca mandar un mensaje en favor de las regiones y de las Fuerzas Militares.

“El presidente electo se puede posesionar en el lugar del país que quiera. Ritualmente y simbólicamente se ha escogido la Plaza de Bolívar, recogiendo los poderes políticos que allí se encuentran, y el bogocentrismo ha recogido la política en los últimos cien años. Pero legal y constitucionalmente puede posesionarse donde quiera”, dijo.

Agregó, según el artículo 192, que “si no se posesiona frente al Congreso, puede hacerlo frente a la Corte Suprema. Si Gustavo Petro quiere boicotear la posesión impidiendo que su bancada asista, sea en una base militar o en un pueblo recóndito, sería aún más grave, pero aun así se puede posesionar. El asunto no es el lugar, sino frente a quiénes”.

Con respecto al mensaje, afirmó que es “coherente” con el respaldo que expresó a las Fuerzas Militares desde la campaña.

“El mensaje de posesionarse en una guarnición militar está en coherencia con lo que fue su apuesta y por lo que muchos colombianos votaron por él: una recuperación de la autoridad, la seguridad y un respaldo a las fuerzas militares que han dejado ver la complicidad del gobierno Petro con el Eln y las disidencias”.

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Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Quiénes radicaron la propuesta para que De la Espriella se posesione en una guarnición militar?
La primera proposición fue firmada por los representantes Carol Borda (Salvación Nacional) y Simón Molina (Creemos), aliados del presidente electo. Una segunda propuesta fue presentada por el representante liberal Octavio Cardona.
¿En qué departamento se propone realizar la posesión presidencial fuera de Bogotá?
La iniciativa liderada por Salvación Nacional y Creemos solicita autorizar el traslado temporal del Congreso en pleno hacia el departamento del Cauca para tomar el juramento del mandatario el próximo 7 de agosto de 2026.
¿Por qué Abelardo de la Espriella busca posesionarse en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar?
Según analistas, la decisión responde a un mensaje simbólico para descentralizar el poder administrativo y respaldar la autoridad de las Fuerzas Militares. Jurídicamente, el artículo 192 de la Constitución habilita al mandatario a tomar juramento en cualquier lugar del país, ya sea ante el Congreso en pleno o, en su defecto, ante la Corte Suprema de Justicia.

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