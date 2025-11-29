Así es como Petro intenta tergiversar las pruebas del escándalo de Calarcá dentro de su Gobierno

El gobierno de Gustavo Petro está sumido en un escándalo de gran magnitud tras un reciente informe periodístico que revela la presunta infiltración de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc, en el propio Ejecutivo. El caso también salpica a la Fiscalía General de la Nación, el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y otros organismos clave para la seguridad y control del país. El informe menciona a Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, quien fue suspendido provisionalmente de su cargo por la Procuraduría, al igual que el general Juan Miguel Huertas Herrera. Ambos fueron señalados de haber entregado información reservada sobre movimientos de tropas y operaciones contra esas estructuras en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, favoreciendo así a las disidencias de las Farc. Esto representa un desmoronamiento en la gobernanza del país, pues quedaron al descubierto archivos, chats y documentos que fueron presentados como evidencia en el informe de Noticias Caracol, fruto de una investigación que tomó aproximadamente un año. La Fiscalía aseguró que alias Calarcá no fue capturado en el retén militar en Anorí (Antioquia) el 23 de julio de 2024, argumentando que supuestamente “no estaba cometiendo delitos de lesa humanidad” en ese momento.

Pronunciamiento de Gustavo Petro tras escándalo de las disidencias de las Farc en su gobierno

El jefe de Estado tardó 25 horas en emitir un pronunciamiento sobre esta situación que lo involucra directamente. En la alocución presidencial de este viernes abordó con mayor amplitud el tema, aunque con imprecisiones y afirmaciones falsas, que minimizan y tergiversan el trabajo del medio de comunicación citado, así como las investigaciones adelantadas por EL COLOMBIANO sobre su cercanía con Mejía, el licenciado en educación física que primero llegó al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y posteriormente al DNI, según afirmó.

En su intervención de anoche, Petro señaló a Noticias Caracol y El Tiempo, pues ambos medios realizaron investigaciones sobre Wilmar Mejía, pero aseguró que dichos trabajos eran falsos. El Tiempo publicó una serie de grabaciones en las que —según explicaron— se escucha la voz de Mejía, quien presuntamente le pedía a un oficial que le entregara información sensible sobre oficiales o generales retirados, con el fin de crear una “cortina de humo” en medio del caos desatado por la inclusión del presidente en la Lista Clinton y la revocación de su visa. De acuerdo con los audios suministrados por el propio personal del DNI, Mejía pretendía presentarse como el “salvador” de la situación y, a cambio de esa colaboración, prometía gestionar ascensos aprovechando la cercanía y las conversaciones privadas que decía mantener al oído del presidente.

Sobre este punto, el presidente afirmó: “Me pareció interesante, en el artículo de El Tiempo, descubrir la mentira, pues en la conversación entre ese señor —el oficial Quitián, quien perteneció a la inteligencia de la Policía y sigue actuando activamente— y otra persona, que ya descubrimos quién es, se demuestra perfectamente que no es el señor Wilmar”. Petro aseguró haberle pedido al medio que rectificara su información... algo que “no ha hecho”. Sobre lo revelado por Noticias Caracol, el mandatario afirmó que Calarcá no fue capturado aquel 23 de julio de 2024 por tener el “estatus de gestor de paz”. “Lo cierto es que todas las personas que fueron capturadas allí, excepto este señor (Calarcá), siguen detenidas”, dijo y culpó al periodista Ricardo Calderón de publicar su investigación “en pleno acto electoral”, haciendo referencia en que su intención era perjudicar a candidatos de la izquierda.

Defensa al general Miguel Huertas

En un punto de la alocución, Petro salió en defensa del general Miguel Huertas, asegurando que en ese momento el integrante del Ejército Nacional no hacía parte del Gobierno. Aunque efectivamente no pertenecía al Ejecutivo —pues su reintegro ocurrió el 6 de agosto de 2025—, sí habría tenido injerencia entre las disidencias y el Gobierno. El propio Mejía afirmó en una entrevista con W Radio que el general habría viajado a Venezuela con fines aún desconocidos. Añadió que mantiene una amistad cercana con el oficial y aseguró que apenas recientemente se enteró de ese desplazamiento, donde según revelaciones periodísticas, Huertas habría sostenido un encuentro con un delegado de alias Calarcá.