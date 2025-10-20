“Claro que quiero”: Petro dice que sueña con “ser inolvidable” y habla de la herencia de su mandato

Gustavo Petro, gobernante de Colombia, habló de su actitud frente a la discusión de temas internacionales como Medio Oriente, la política antidrogas y el cambio climático. Reconoció que quiere ser inolvidable y quiere trascender.
Refiriéndose a Trump como un ser codicioso, el mandatario colombiano justificó su política exterior en una disputa contra la codicia y quienes tienen las armas. “La diplomacia mundial es bombas y dinero, poder de machos que reemplazan sus órganos genitales y no vuelvo a repetirlo porque ahora tengo que retractarme por bombas, poder de la máquina, poder de la muerte, cuando sus órganos genitales son reproductores de la vida”, declaró.
Estas palabras fueron lanzadas en medio de una entrevista del presidente con el periodista colombiano Daniel Coronell, a quien le confesó su deseo de quedar en la historia.