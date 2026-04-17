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Petro dice que la CIA conoce plan para atentar contra Iván Cepeda; “es muy grave”, confirma el candidato

El candidato calificó de graves las amenazas en su contra, en medio de denuncias de intimidaciones que también han hecho otros aspirantes presidenciales.

  • Presidente Gustavo Petro habla de plan para atentar contra Iván Cepeda. Foto: Colprensa
    Presidente Gustavo Petro habla de plan para atentar contra Iván Cepeda. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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El presidente Gustavo Petro se refirió al ambiente de seguridad electoral en Colombia, esta vez aludiendo a supuestos planes de atentado contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La declaración, sin embargo, se dio sin menciones a otros aspirantes que en los últimos días también han denunciado amenazas en su contra.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que información sobre un posible ataque ya estaría en manos de agencias internacionales. “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, escribió.

En el mismo mensaje, Petro también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su respaldo a la realización de elecciones libres en Colombia. “Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”, señaló.

Puede leer: “Difícil es ganar elecciones, y usted sí que sabe eso”: Roy a Fajardo y otras pullas en el debate Naturgas

Adicionalmente, el mandatario vinculó hechos de violencia ocurridos en Estados Unidos con sectores políticos, al afirmar: “Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para matar unus la muerte para buscar votos”.

Tras la publicación de Petro, el propio Cepeda se refirió al hecho y aseguró que se trata “de un hecho sin lugar a dudas serio, grave, al cual presto toda la atención”.

“No voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral; y de manera decidida llamo a mis seguidores, a mis equipos, a la ciudadanía que va a votar por mi a que redoblemos nuestros esfuerzos y a que no cedamos frente al terror y ante las fuerzas que quieren acabar con el proceso de cambio en Colombia”, aseguró Cepeda.

Conozca: Iván Cepeda revela participación de un viceministro en su campaña: ¿quién es y cuál habría sido su papel?

Aunque el presidente no hizo referencia directa a otros casos, en días recientes se conocieron denuncias públicas de intimidaciones contra candidatos de oposición como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Estas situaciones llevaron incluso a pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación y de organismos internacionales, que han pedido reforzar las medidas de protección para quienes participan en la contienda electoral.

En ese contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo una reunión con el procurador general, Gregorio Eljach, en la que se abordaron las condiciones de seguridad de las campañas. Tras el encuentro, el jefe de la cartera política indicó que los esquemas asignados a los candidatos cuentan con al menos 30 integrantes y representan un costo cercano a los 500 millones de pesos mensuales.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Iván Cepeda?
Aseguró que existiría información sobre un posible atentado y que agencias internacionales ya tendrían datos al respecto.
¿Iván Cepeda suspenderá su campaña?
No. El candidato afirmó que continuará con su actividad política pese a las amenazas.
¿Hay otros candidatos amenazados?
Sí. En los últimos días, figuras de oposición también han denunciado intimidaciones.
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