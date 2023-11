“ Me pareció a mí un error, por ejemplo, haber pactado un cese al fuego sin haber negociado los detalles de cese al fuego antes, entonces estamos viendo los problemas que está viviendo la población colombiana”, dijo Santos.

“ Las Farc dejaron de existir hace siete años . Eso es un error estratégico muy serio que no sé cómo lo van a solucionar con la comunidad internacional”.

Los reclamos, inconformidades y señalamientos del expresidente Juan Manuel Santos a la paz total, fue como aquella semilla sembrada en tierra dura: no dieron su fruto, no inmediatamente, todo por que el presidente Gustavo Petro no asistió al encuentro que se realizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y que fue convocado por la Fundación Compaz, la cual dirige el expresidente Santos.

Inicialmente, se rumoró que Petro no asistiría al evento programado por el Nobel de Paz, porque el Gobierno tendría su propia conmemoración de la firma del Acuerdo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, sin embargo, tal y como reseñó La Silla Vacía, el presidente canceló este evento porque asistiría al programado en Compaz, que se desarrollaría a la misma hora.

Sin embargo, Petro no hizo ni lo uno ni lo otro, porque el mandatario tomó la decisión de tampoco asistir a la cita con el presidente Santos; y sin mayores explicaciones, desde la Casa de Nariño informaron que su ausencia se debió a que se dedicaría a atender asuntos de la agenda interna de presidencia.

Pero este desplante no es el primero del presidente Petro hacia Juan Manuel Santos. En marzo de este año, en una cumbre que se hablaría de paz y el estado de la implementación del Acuerdo, el presidente colombiano no asistió a la cita programada a realizarse en esa ocasión en Cartagena.