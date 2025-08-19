x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Nunca se vuele: 49 accidentes con conductores fugados dejan 12 muertos este año en Medellín

En 26 de estos casos las autoridades ya identificaron los responsables. Nunca se vuele que pierde el año.

  • Estos fueron los dos vehículos inmovilizados recientemente en Medellín, luego de fugarse de accidentes de tránsito. El camión estuvo implicado en el hecho en el que murió Juliana Andrea Jaramillo Díaz (detalle), de 28 años. FOTOS: CORTESÍA
  • En la primera imagen, el accidente del camión en el que una peatón fue arrollada en La Minorista y falleció en el sitio. En la segunda foto, un carro particular arrolló a dos personas en moto en Villanueva, dejándolos lesionados. El conductor estaba alicorado. FOTOS: TOMADAS DE VIDEO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

19 de agosto de 2025
bookmark

Dos vehículos —un camión y un automóvil particular— fueron interceptados este puente festivo en las vías de Medellín, tras verse implicados en accidentes de tránsito ocurridos en el centro de la ciudad. En uno de los casos se registró una víctima mortal, que elevó a 12 el número de personas fallecidas este año, en hechos donde los conductores huyeron del lugar sin responder por lo ocurrido.

La tragedia sucedió en la calle 59 con la carrera 57, sector de La Minorista, cuando un tractocamión arrolló a una mujer y siguió su camino sin detenerse. La víctima, que murió en el sitio, fue identificada como Juliana Andrea Jaramillo Díaz, de 28 años, habitante de calle.

Gracias a que el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín, las autoridades le hicieron seguimiento con el número de la placa. El vehículo logró ser interceptado a la altura del Éxito de Robledo, de acuerdo con el secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González.

“Tras la activación del protocolo de identificación y búsqueda, el vehículo fue rastreado mediante las cámaras LPR y ubicado en el sector del Éxito de Robledo. Posteriormente, fue trasladado a la Secretaría de Movilidad por la unidad de la Policía Judicial, donde se le realizó el respectivo peritaje, el cual confirmó su implicación en el incidente”, explicó el funcionario.

Entérese: Encontraron el carro con el que atropellaron a un ciclista en Medellín la semana pasada

Uno de los casos con fallecimientos de este año más recordado se registró el pasado 13 de abril, cuando un carro fantasma provocó la muerte de Jorge Luis Galeano Arboleda, un chef de 38 años, y Martín Elías Erazo, de 23, ambos trabajadores de un restaurante en el Mall Indiana, en el Alto de Las Palmas, en Envigado.

Estas dos personas viajaban en una moto cuando un carro fantasma los arrolló y les provocó la muerte. Luego de conocerse el caso, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín hicieron los seguimientos respectivos y encontraron dos automotores implicados en los hechos, los cuales quedaron inmovilizados.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, en total se han reportado 49 accidentes con conductores fugados, incluyendo los 12 con fallecidos.

Pero la gestión de los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, con apoyo de la Secretaría de Seguridad con las cámaras del 123, han permitido esclarecer 26 de estos casos, con la ubicación de los conductores responsables.

Le puede interesar: Video | Conductor de un Mazda negro ocasionó dos accidentes en un solo día en Medellín: dejó tres lesionados y se voló

Además del accidente en el que perdió la vida Juliana Andrea, también ocurrió otro siniestro en el que un conductor arrolló a dos personas que iban en una moto en el sector de Villanueva, dejándolas lesionadas.

Nunca se vuele: 49 accidentes con conductores fugados dejan 12 muertos este año en Medellín

Inmediatamente, se le hizo seguimiento con las cámaras de seguridad, principalmente las LPR, y los agentes de la Policía Metropolitana lo interceptaron en la carrera 51 (Bolívar) con la calle 54 y lo llevaron al CAI del Parque Bolívar.

Según el secretario González, “al conductor se le practicó la prueba de embriaguez, la cual resultó positiva en grado I”. Esto significa que además de responder por las lesiones de los dos motorizados, quienes fueron trasladados a la Clínica CES, deberá pagar una multa de $7.246.801 —equivalentes a 627,32 UVB (Unidad de Valor Básico, medida de cobro de multas de tránsito desde este año)—.

Además, se le suspenderá la licencia por tres años y el vehículo estará inmovilizado por tres días hábiles en los patios.

Con esta estrategia, el secretario González reitera que su prioridad pasa por “combatir la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas de estos accidentes”.

Temas recomendados

Transporte
Movilidad
Accidentes
Secretaría de Movilidad de Medellín
Accidentes de tránsito
Cámaras de seguridad
accidente
Medellín
Utilidad para la vida