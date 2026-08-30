Los otros 5 funcionarios atornillados de Petro que fueron declarados insubsistentes

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha tenido que afrontar diferentes “chicharrones” que le dejó el anterior, de Gustavo Petro. Entre ellos, un álbum de funcionarios que se quedaron “pegados” en sus cargos; no habían querido renunciar. O, como se conoce en el mundo político, “se atornillaron”. Ante eso, el gobierno que acaba de empezar los ha declarado insubsistentes. EL COLOMBIANO revela en primicia que entre ese grupo está Milver Rojas, alfil del exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Hace unas semanas, De la Espriella ya había anunciado algunas de esas declaraciones como aquellas contra los embajadores Guillermo Reyes (Suecia), quien dijo que sí renunció, Vilma Velásquez (Haití), Yennifer Parra (Turquía), Juan Manuel Corzo (Paraguay) y William Bush Howard (Trinidad y Tobago).
Pero, ¿qué significa ser declarado insubsistente? En términos sencillos, que el Estado da por terminado el vínculo laboral de un empleado público y lo retira de su cargo. Según si este es de libre nombramiento y remoción, temporal o de carrera administrativa, debe justificarse por razones legales.
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