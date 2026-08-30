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Con drones explosivos, atacaron camión y estación de Policía en Tolima

Dos policías resultaron heridos en Ataco tras un ataque con drones contra un vehículo que transportaba uniformados, y contra la estación de Policía. Autoridades atribuyen preliminarmente el hecho a disidencias de las Farc.

  • La Fuerza Pública no tendría cómo hacer frente a los ataques con drones explosivos, que cada vez son más recurrentes en muchos departamentos. FOTO: Ejército Nacional
    La Fuerza Pública no tendría cómo hacer frente a los ataques con drones explosivos, que cada vez son más recurrentes en muchos departamentos. FOTO: Ejército Nacional
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los grupos armados ilegales siguen utilizando drones cargados de explosivos para amedrentar a la Fuerza Pública. Este domingo, 30 de agosto, lo volvieron a hacer en Ataco, en el sur del Tolima.

Esos artefactos fueron utilizados para atacar un camión que transportaba uniformados de la Dirección de Carabineros y luego la estación local de la Policía también se vio afectada por lo mismo.

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Según información preliminar, uno de los drones explotó justo cuando el vehículo en el que se movilizaban los uniformados pasaba por el sector. El ataque dejó, inicialmente, dos policías heridos.

El atentado sería atribuido preliminarmente al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, de la facción de alias Iván Mordisco.

Ataques con drones no dan tregua

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los primeros cinco meses del año se registraron al menos 121 casos de ataques con drones en el país, lo que significa un aumento de más de 140% en ese tipo de atentados con respecto al mismo periodo del año pasado.

Solo este mes ocurrieron hechos similares en Cesar, Norte de Santander, Cauca, Tolima y Antioquia.

¿Qué dijo la gobernadora sobre el hecho?

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, rechazó el hecho y aseguró que no se trata de un episodio aislado. Según la mandataria, desde el primero de agosto los grupos armados han perpetrado diferentes acciones contra la Fuerza Pública en el departamento.

“No vamos a permitir que quienes utilizan el terror pretendan desafiar al Estado, intimidar a la población o alterar la tranquilidad de nuestros municipios”, dijo.

Agregó que están coordinando con la Fuerza Pública todas las acciones operativas y de inteligencia necesarias para responder a esta situación y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

Toque de queda y ley seca

Tras los atentados, las autoridades decretaron medidas extraordinarias de seguridad en Ataco, que incluyen toque de queda durante tres noches consecutivas.

La restricción a la circulación de personas y vehículos comenzó este domingo 30 de agosto a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 5:00 a. m. del lunes 31. Y volverá aplicarse hasta el miércoles. Durante esos mismos horarios también habrá ley seca.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién habría realizado el ataque con drones en Ataco, Tolima?
De manera preliminar, las autoridades atribuyen el ataque al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’.
¿Cuántos policías resultaron heridos en el ataque?
El balance preliminar señala que dos policías resultaron heridos tras la explosión de uno de los drones cerca del vehículo en el que se movilizaban.
¿Cuándo habrá toque de queda en Ataco?
El toque de queda regirá durante las noches del 30 y 31 de agosto y del 1 de septiembre, entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente.

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