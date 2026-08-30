Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Valdas Dambrauskas, el entrenador que ganó un concurso de TV y llegó a la Champions; conozca aquí su historia

El lituano Valdas Dambrauskas será parte de la próxima Liga de Campeones con el Sabah.

  • Valdas Dambrauskas es el técnico lituano que hizo historia en la Champions al clasificar al Sabah a la fase de liga, un equipo fundado en 2017. FOTO GETTY
    Valdas Dambrauskas es el técnico lituano que hizo historia en la Champions al clasificar al Sabah a la fase de liga, un equipo fundado en 2017. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
bookmark

Ganar en una noche de Champions, con un gol en el último minuto y que esa victoria sea histórica para tu club es todo un sueño para futbolistas y entrenadores. Esto le sucedió al técnico del Sabah de Azerbaiyán, Valdas Dambrauskas.

Con 49 años de edad, este estratega logró el triunfo más importante de su carrera y del equipo que dirige, el cual se fundó apenas hace nueve años, en 2017. Además del resultado, que quedará en los libros de la Liga de Campeones, formó un proyecto que cortó los títulos y la hegemonía que durante 12 años construyó en ese país el Qarabag, club donde jugó hace poco el colombiano Camilo Durán.

Una historia hollywoodense

La popularidad de Valdas se dio justo después del triunfo en el máximo certamen de clubes europeos; sin embargo, su historia comienza mucho antes. Guerra, pérdidas, un sueño que no pudo cumplir y una participación en un programa de juegos de azar de televisión que le cambió la vida para siempre son detalles de un profundo relato acerca de la vida del técnico.

Nacido el 7 de enero de 1977 en Lituania, que en ese momento aún pertenecía a la Unión Soviética, el futuro DT creció en un hogar obrero. A los 11 años, Dambrauskas y su familia sufrieron la muerte de su padre, algo que lo golpeó y lo obligó a trabajar desde niño para apoyar a su madre.

Según el propio Valdas, se dio cuenta desde temprana edad de que sus limitaciones para jugar al fútbol no iban a permitirle cumplir su sueño de ser un jugador profesional. No obstante, esto no fue un impedimento para amar este deporte y darle su vida.

A los 23 años empezó a realizar breves cursos para formarse como entrenador. Cabe destacar que en ese momento ya contaba con el título de ingeniero. Dos años después, a los 25, llegó el momento que lo cambió todo.

En 2003, Dambrauskas se inscribió para participar en “Šeši nuliai – milijonas”, la versión lituana de “¿Quién quiere ser millonario?”. Con el intelecto y la sagacidad que lo caracterizan hasta el día de hoy, logró ganar un premio con el que pagó dos tiquetes de ida a Londres, uno para él y otro para su esposa, y se encaminó a cumplir su meta.

Se capacitó en academias de la capital inglesa y se ganó la vida de distintas maneras para subsistir junto a su mujer. Fue niñero, trabajó en mantenimiento de casas y jardines de niños y repartió periódicos. Todo esto sin saber hablar la lengua local de forma fluida. En 2007 se graduó e inició en el London Tigers, club de la novena división inglesa.

“Fui a ese programa para competir y pasar un buen rato. Desde los 12 años, cuando me di cuenta de que no sería futbolista profesional, supe que quería ser entrenador de fútbol. Se dio la posibilidad de mudarme a Inglaterra. Fui en busca de una vida mejor, pero con la idea clara de intentar abrirme camino como entrenador. Estoy muy feliz de poder trabajar en el fútbol y convertirlo en mi profesión. No puedo adivinar qué habría pasado sin ese concurso, pero creo que habría encontrado la manera de cumplir mi sueño”, afirmó Valdas en entrevista con Flashscore.

¿Llegará pronto a la élite?

Su estilo de juego se trata de dominar al rival a través del control de la pelota, con un estilo agresivo en ataque y una presión asfixiante sin el balón. Su admiración por el estilo de juego de entrenadores como Marcelo Bielsa, Ralf Rangnick, Jürgen Klopp o Arsène Wenger es de público conocimiento.

“Me gusta marcar goles. Si tuviera que definir mi estilo con una palabra, sería dominio. No tengo miedo de asumir riesgos”, dijo el lituano.

A donde fue, ganó. Fue campeón en Croacia con el HNK Hajduk, en Letonia con el FC RFS, en Lituania ganó con el Žalgiris Vilnius, en Bulgaria con Ludogorets y ahora en el fútbol azerí con el Sabah. La gran pregunta ahora es hasta dónde podrá llegar.

Se le considera el Mourinho lituano

Así como el mítico técnico portugués, José Mourinho, el entrenador lituano es uno de los tantos que dirige en el fútbol profesional sin llegar a jugarlo. Este es el principal punto de comparación entre ambos estrategas, quienes jugarán la UEFA Champions League 2026. A propósito de la “Orejona”, estos serán los rivales en la fase de liga del Sabah: Arsenal, Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Villarreal, Viking y Slavia Praga. Seis rivales de primer nivel y otros dos equipos soñadores, como el Sabah. Su gran reto será contra el FC Barcelona de Hansi Flick en el Camp Nou, ya que, de conseguir un resultado positivo, catapultaría aún más su carrera.

Lea también: Así fue el póker de Messi en el triunfo de Miami ante Montreal

¿Cómo llegó Valdas Dambrauskas a ser entrenador profesional si no fue futbolista?
Dambrauskas decidió desde joven que quería ser entrenador porque consideraba que sus condiciones no le permitirían convertirse en futbolista profesional. A los 23 años comenzó a realizar cursos de formación como técnico y posteriormente se trasladó a Inglaterra para capacitarse en academias de Londres.
¿Cómo consiguió Valdas Dambrauskas el dinero para viajar a Inglaterra?
En 2003 participó en el programa de televisión lituano “Šeši nuliai – milijonas”, la versión local de “¿Quién quiere ser millonario?”, donde ganó un premio que utilizó para pagar dos pasajes de ida a Londres, uno para él y otro para su esposa.
¿En qué clubes ha sido campeón Valdas Dambrauskas?
Dambrauskas ha ganado títulos en varios países: Croacia con HNK Hajduk, Letonia con FC RFS, Lituania con Žalgiris Vilnius, Bulgaria con Ludogorets y Azerbaiyán con Sabah, según la información publicada en la noticia.

Temas recomendados

Champions League
Arsenal
FC Barcelona
Borussia Dortmund
Liga Europa
Historia
Fútbol Internacional
Europa League
Entrenador
Historia de vida
Liga de Campeones de la UEFA
Reality
superación
Programas de TV
Conference League
Liga de Campeones
Entrenadores
Azerbaiyán
Croacia
José Mourinho
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos