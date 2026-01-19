x

Guerra a muerte por la coca: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ desatan una nueva crisis de violencia en Guaviare

Comunidades indígenas y campesinas permanecen confinadas o en riesgo de desplazamiento forzado, en medio de una confrontación que no distingue a la población civil.

  Los cadáveres quedaron tendidos sobre una vía destapada, en zona rural de El Retorno. Foto: Colprensa y redes sociales.
El Colombiano
hace 2 horas
La violencia volvió a sacudir al Guaviare como resultado de la guerra abierta entre las disidencias armadas de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, una disputa alimentada por el control de las rutas del narcotráfico hacia el sur del país, especialmente hacia las fronteras con Brasil y Venezuela. La confrontación detonó una nueva crisis de seguridad en una región históricamente marcada por el conflicto armado.

La confrontación dejó una imagen que le ha dado la vuelta al país. Una fila de 26 cadáveres de hombres y mujeres vestidos con camuflados y botas, tendidos sobre el suelo. Es la escena más reciente de una guerra que se libra en uno de los departamentos con mayor presencia de cultivos de coca en el país, con alrededor de 5.000 hectáreas sembradas, según el último informe de Naciones Unidas.

“Tropas de la Brigada 22 realizan las labores de verificación sobre la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, donde se reportó en las últimas horas la muerte de varias personas, tras posibles confrontaciones entre el grupo armado organizado residual (GAO-r) Martín Villa Bloque Amazonas facción Iván Mordisco y el GAO-r estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño facción Calarcá”, escribió el Ejército Nacional en su cuenta de X.

Y agregan: “Informaciones preliminares darían cuenta que los cuerpos corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, del bloque Amazonas facción Iván Mordisco”.

Los enfrentamientos se registraron en la vía que comunica las veredas La Paz y La Libertad. De acuerdo con información preliminar, los cuerpos hallados corresponderían en su mayoría a integrantes de la disidencia de Iván Mordisco. La Defensoría del Pueblo recordó que, al igual que ocurrió en regiones como el Catatumbo, había emitido alertas tempranas sobre el riesgo de una escalada violenta en Guaviare, advertencias que no fueron atendidas.

La entidad confirmó que atiende y verifica los graves hechos registrados en el departamento. Equipos de la entidad se mantienen en territorio y coordinan con autoridades y organizaciones humanitarias para esclarecer lo ocurrido, “dimensionar las afectaciones y activar rutas de protección y asistencia para la población civil”.

A la preocupación institucional se sumó la voz de la Iglesia Católica. En un comunicado firmado por monseñor Jesús Alberto Torres Ariza, obispo de San José del Guaviare, y monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, clamaron por “una paz desarmada y desarmante”.

En el pronunciamiento advirtió que estas confrontaciones solo profundizan el sufrimiento de las comunidades y denunció una alta victimización, así como situaciones de confinamiento y desplazamiento forzado de población indígena y campesina, además de la muerte tanto de combatientes como de personas ajenas al conflicto.

Desde la Defensoría del Pueblo se reiteró el llamado urgente a todos los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario, proteger a la población civil, evitar daños a bienes y personas protegidas y permitir el acceso humanitario sin obstáculos, en medio de una confrontación que vuelve a dejar al Guaviare en el centro de la guerra por la coca.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son Iván Mordisco y Calarcá?
Son jefes de facciones disidentes de las FARC que se disputan control territorial y rutas del narcotráfico en el sur del país.
¿Por qué se enfrentan las disidencias en Guaviare?
La confrontación responde al control de cultivos de coca y corredores estratégicos hacia Brasil y Venezuela.
¿Hay riesgo para la población civil?
Sí. La Defensoría del Pueblo ha advertido confinamientos, desplazamientos forzados y amenazas a comunidades indígenas y campesinas.

