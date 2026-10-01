Gobierno reversó designación del sacerdote Rodolfo Londoño en 5 consejos superiores universitarios; ¿quién lo reemplaza?

Unos 15 días duró el padre Rodolfo Londoño de la Espriella como delegado del presidente ante los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco universidades públicas del país.

Pero ahora el representante del Ejecutivo en la Universidad Nacional, la de Antioquia, la Pedagógica, la del Valle y la del Atlántico será el también director del nuevo partido Defensores de la Patria, Camilo Noguera. Tiene trayectoria dentro del sector educativo, puntualmente en la Universidad Sergio Arboleda.

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El padre Londoño, quien dirigió el retiro espiritual del gabinete y es también el capellán de la Casa de Nariño, había sido designado en ese rol el 25 de agosto.

Ahora, con el Decreto 1371 del 9 de septiembre de 2026, el Ministerio de Educación Nacional dio por terminadas las designaciones vigentes.

Cabe señalar que, aunque no se conoció una decisión de la justicia, el nombramiento de Londoño había sido demandado por representantes del Pacto Histórico ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El decreto también incluye nombramientos en otras tres instituciones: Gustavo Adolfo Vergara Arrazola, en el Consejo Superior de la Universidad de Sucre; Víctor Julio González Riascos, en el de la Universidad del Pacífico; y Rubén Alfredo Carrillo Carrillo, en el del Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ).