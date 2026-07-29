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Gobierno alista la publicación de los primeros archivos desclasificados del extinto DAS

Más de 57.000 cajas con documentos del extinto DAS serán divulgadas de manera gradual tras culminar la primera fase de anonimización, según el proceso definido por el Gobierno.

  • El Gobierno publicará de forma progresiva los primeros archivos desclasificados del extinto DAS, luego de que el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia completaran la anonimización inicial de los documentos. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
    El Gobierno publicará de forma progresiva los primeros archivos desclasificados del extinto DAS, luego de que el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia completaran la anonimización inicial de los documentos. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
29 de julio de 2026
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El Gobierno nacional avanza en la divulgación de los primeros documentos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), luego de que el Archivo General de la Nación (AGN) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) concluyeran el proceso de anonimización del primer grupo de expedientes.

Según conocí Radio Caracol, la meta es que la entrega se realiza antes del 7 de agosto.

La desclasificación abarcará de manera gradual un fondo documental compuesto por 57.425 cajas que durante años permanecieron bajo reserva. De acuerdo con la información conocida, los documentos serán publicados progresivamente a través de las plataformas oficiales del Gobierno.

El procedimiento está definido en un decreto firmado en diciembre de 2025, que establece las etapas para hacer pública la información del desaparecido organismo de inteligencia.

Entre las tareas asignadas al Archivo General de la Nación se encuentran la organización, conservación, restauración, descripción y digitalización de los documentos, con el propósito de garantizar su preservación y facilitar el acceso ciudadano.

Como parte de este trabajo, el AGN también debe intervenir básicamente los archivos para retirar elementos como grapas, clips o ganchos metálicos que puedan afectar el estado del material documental.

Lea también: ¿Cómo será el proceso de desclasificación de archivos del DAS? Hay 57 mil cajas

Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia tomó la anonimización de los expedientes, un proceso que busca proteger la identidad de las personas cuyos datos aparecen en los archivos, sin impedir que la información pueda ser utilizada para fines de consulta, investigación o análisis.

Una vez concluidas estas etapas, el Archivo General será el encargado de poner los documentos a disposición del público mediante su publicación en formato digital.

El decreto también contempla mecanismos de seguimiento al proceso. Para ello, el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia deberán coordinar un plan de trabajo conjunto y presentar informes semestrales en los que se detalle el avance de la desclasificación y las fases que se hayan cumplido.

El DAS fue creado el 18 de julio de 1960 y durante más de cinco décadas ejerció funciones de inteligencia y contrainteligencia en el país. La entidad fue liquidada hace 14 años, luego de Múltiples denuncias por interceptaciones, seguimientos y otras prácticas ilegales, casos por los que varios de sus exfuncionarios han sido condenados y otros continúan siendo investigados.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el Gobierno está desclasificando los archivos del DAS?
La desclasificación busca facilitar el acceso a información histórica para consulta, investigación y análisis, mientras se protege la identidad de las personas mencionadas mediante un proceso de anonimización establecido por decreto.
¿Dónde se podrán consultar los documentos desclasificados del DAS?
Los documentos serán publicados de forma progresiva en las plataformas digitales oficiales del Gobierno, una vez el Archivo General de la Nación concluye las etapas de organización, digitalización y conservación de los expedientes.
¿Qué información contienen los archivos del extinto DAS y qué puede implicar su publicación?
Los archivos reúnen documentación producida durante las funciones de inteligencia y contrainteligencia del DAS. Su divulgación podría aportar información de interés para investigaciones históricas, judiciales y de memoria, conforme avance el proceso de desclasificación.

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