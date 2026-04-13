Gobierno Petro: 71% de promesas incumplidas y ministerios con menos del 30% de ejecución, ¿dónde quedó la plata?

El Gobierno de Gustavo Petro está llegando a su fin, y desde el Legislativo —donde una de las funciones es el control político— ya han puesto la lupa sobre la ejecución del Ejecutivo. En dos informes, Luz Pastrana, representante a la Cámara del huila, y Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Bogotá presentaron cifras preocupantes.
El informe de Pastrana analizó 214 promesas consignadas en el Plan de Desarrollo presentado por Petro en 2022, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”. El incumplimiento es del 71%.
El informe de Arbeláez, por otro lado, analizó los porcentajes de ejecución de los Ministerios en el último trimestre (enero 2026-marzo 2026). El dato es preocupante: ninguno llegó al 30 % de ejecución presupuestal.