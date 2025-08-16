Tras escándalo, Gobierno solicitó la extradición a Colombia de Carlos Ramón González por su presunto vínculo al escándalo en UNGRD

El ente de control trata de establecer los trámites adelantados para que González obtuviera cédula de residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Nicaragua, así como el posible uso de un vehículo y la casa oficial de la Embajada de Colombia en ese país. Le puede interesar: Apareció la mujer que abandonó a su bebé en una bolsa de basura en Montería y se reportó ante las autoridades; así va el caso

"El pedido de extradición se fundamenta en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929", especificó el ministerio de Justicia. El Gobierno nacional, en un comunicado oficial, fue claro en su postura: busca que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos de corrupción, sin importar el estatus o la ubicación de los acusados. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación será la encargada de llevar adelante el trámite, y se espera la pronta respuesta de la fiscal Luz Adriana Camargo para que se inicie la gestión de Estado a Estado.

La investigación de la Fiscalía apunta a que dentro de la UNGRD operó una "organización criminal" que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional para direccionar contratos a cambio de sobornos. Las acusaciones contra González son contundentes y reflejan un presunto desvío de fondos públicos. Según las investigaciones de la Fiscalía, el exfuncionario habría desviado al menos 4.000 millones de pesos para sobornar a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Estos pagos, coordinados con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, se habrían realizado en efectivo para evitar dejar rastros que pudieran buscar las autoridades. Además de los sobornos, la Fiscalía imputó a González por lavado de activos. También se le acusa de entregar de manera clandestina estos dineros ilícitos y de usar diversas maniobras para ocultar su verdadero origen.

Estas acusaciones se sumaron a la orden de captura que el Tribunal Superior de Bogotá emitió a principios de julio de 2025 en contra de esta persona. Asimismo, el presidente Gustavo Petro también se mostró condescendiente con la decisión ante la presión pública para el regreso del exfuncionario. Por eso, este viernes 15 de agosto, a través de su cuenta de X, declaró que González es requerido en el país. “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, detalló el mandatario.

Con la solicitud de extradición ya en marcha, el futuro de Carlos Ramón González ahora depende de la cooperación entre ambos países para que se haga efectivo, lo antes posible, su regreso a Colombia.